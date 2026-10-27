Ruta G-21 recupera conectividad tras sistema frontal: Continúan trabajos para restablecer el tránsito unidireccional

Tras el paso de un intenso sistema frontal por la región Metropolitana este lunes, que afectó principalmente a los sectores cordilleranos, este martes se desplegó maquinaria para continuar con las labores de despeje de la ruta G-21, en la comuna de Lo Barnechea.

En el lugar, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, entregó detalles sobre el estado de la vía y explicó que los trabajos buscan restablecer la circulación en ambos sentidos a lo largo de la ruta.

“Esta ruta al día de hoy ya tiene conectividad, solo que en un par de sectores la conectividad es unidireccional y estas labores de despeje que esperamos duren una semana van a permitir volver a tener la conectividad bidireccional a lo largo de ella”, dijo Balmaceda.

El subsecretario destacó el funcionamiento de las mallas dinámicas que se han ubicado y reforzado durante los últimos días en las comunas de Lo Barnechea y Las Condes, a raíz del riesgo de posibles aluviones.

“La verdad que han detenido, han retenido material. Algunas de ellas ya están llenándose en su capacidad y existen licitaciones en curso para poder realizar su despeje”, explicó el representante del MOP.

Por su parte, el jefe comunal, Felipe Alessandri, resaltó que el municipio ya había realizado gestiones para que se realice una inversión que permitiría ejecutar labores de mantenimiento en la ruta.

“En esta ruta se va a invertir una suma cuantiosa de dinero para su mantención, un hecho nuevo que tengo que felicitar nuevamente al MOP. Y eso ya está licitado y empieza en el mes de enero, ya no son noticias para tres, cuatro años más, estamos preocupados de la G21, como estamos preocupados de la comuna”, comentó.