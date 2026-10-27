Alerta meteorológica: Pronostican nuevas tormentas eléctricas con caída de granizo en cinco regiones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este martes un aviso por probabilidad de tormentas eléctricas en cinco regiones del país.

Según explicó la entidad, la actividad eléctrica se podría desarrollar debido a una condición de inestabilidad atmosférica presente en el país.

Dicha condición sería la misma que provocó las tormentas del lunes pasado, las que terminaron con inundaciones en comunas de la zona oriente de la Región Metropolitana y la aparición repentina de un tornado de categoría EF-2 en Requínoa.

La DMC advirtió que el fenómeno meteorológico también podría venir acompañado de granizo y fuertes rachas de viento, como en la jornada pasada.

Se pronostica que las tormentas eléctricas podrían formarse desde la tarde del miércoles 28 de octubre hasta la noche del jueves 29.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

En el aviso se detalló que son cinco las regiones afectadas, ubicadas en la zona centro del país:

Región de Coquimbo: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Región de Valparaíso: precordillera, valles precordilleranos y cordillera.

Región Metropolitana: precordillera y cordillera.

Región de O’Higgins: precordillera y cordillera.

Región del Maule: valle, precordillera y cordillera.

Paralelamente, se emitió otro aviso por tormentas eléctricas en el norte del país, desde la Región de Tarapacá hasta la de Atacama.