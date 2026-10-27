De Concepción a Requínoa: ¿Cuáles han sido los tornados más destructivos de Chile?

Un tornado afectó este lunes a la comuna de Requínoa, en la región de O’Higgins, siendo clasificado preliminarmente por la Dirección Meteorológica de Chile como categoría EF2 en la escala Fujita mejorada, asociada a vientos estimados de entre 179 y 218 km/h.

El embudo se formó al sur de Machalí y avanzó hacia Requínoa, donde golpeó con más fuerza el barrio Villa Jardín, en el cruce de Las Dalias con Las Orquídeas. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien visitó este martes la comuna, informó que el catastro preliminar contabiliza 92 viviendas afectadas, principalmente por voladuras de techumbres.

A ello se suman daños severos en el Colegio Tricahue de Requínoa y postes eléctricos derribados. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna y reportó una persona con lesiones leves.

Con esta categoría, el evento de O’Higgins se ubica entre los más intensos de los que hay registro en el país, superado solo por dos tornados de categoría F3, aunque los eventos más antiguos se midieron en la escala Fujita original y los recientes en su versión mejorada.

Registro de los tornados más intensos de la historia de Chile

En primer lugar, se ubica el tornado de Concepción de 1934, el más mortífero del país. La madrugada del 27 de mayo de 1934, una tromba marina originada en el río Biobío tocó tierra y entró hasta el centro de la ciudad. De acuerdo con el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), ingresó por el sector del Cementerio General, pasó por el Mercado Central, subió por Barros Arana, cruzó la Plaza Independencia y se disipó en el Valle Nonguén. Dejó 27 fallecidos, 599 heridos y dos desaparecidos, y fue clasificado como F3 en la escala Fujita-Pearson.

En segundo lugar se encuentra el tornado de San Carlos de 1981, el más destructivo en términos materiales. El 18 de mayo de 1981, un tornado F3 golpeó San Carlos y dejó dos muertos, 323 heridos, una persona desaparecida y 1.524 damnificados, con 480 viviendas severamente afectadas.

En tercer lugar se ubican el ya mencionado tornado de Requínoa y el de Los Ángeles, ambos de categoría EF2. Este último ocurrió el 30 de mayo de 2019, en medio de una seguidilla de siete tornados en menos de 24 horas entre el Maule y La Araucanía. Dejó 16 lesionados y 12 mil clientes sin luz, y el municipio estimó en cerca de 100 las viviendas dañadas. Al día siguiente, una tromba marina en Talcahuano tocó tierra y causó la muerte de una persona.

En el último lugar está el tornado de Puerto Varas, ocurrido el 25 de mayo de 2025. De categoría EF1, con vientos de entre 139 y 178 km/h, dejó 19 lesionados, 250 viviendas dañadas y más de 4.500 clientes sin suministro eléctrico.

El fenómeno, sin embargo, no es nuevo en el país. Una investigación científica documenta al menos 83 registros de tornados y trombas marinas en Chile entre 1554 y 2023.