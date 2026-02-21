Gasco afirma que están “colaborando con la investigación” para esclarecer el accidente que provocó la explosión en Renca

La empresa emitió una declaración luego de conocerse el fallecimiento de dos nuevas personas tras la explosión de Renca producto de la gravedad de sus quemaduras. “Nos conmueve la magnitud de esta tragedia y compartimos el duelo de la comunidad”, expresó, y subrayó que se encuentran colaborando con la investigación para esclarecer los hechos.

Durante este sábado, Gasco emitió una declaración luego de que un camión de la empresa explotara en las cercanías de la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez, en la comuna de Renca, el pasado jueves 19 de febrero.

El hecho dejó víctimas fatales y personas con lesiones de gravedad, quienes actualmente se encuentran recibiendo atención médica en distintos centros de salud.

“A dos días del trágico accidente e incendio ocurrido en la comuna de Renca, una situación que nos ha impactado profundamente, como compañía reiteramos nuestro pesar y enviamos nuestras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos, así como a quienes han sufrido graves lesiones”, expuso la empresa en el escrito.

Además, manifestaron que “lamentamos el fallecimiento de dos nuevas víctimas confirmadas este mediodía por las autoridades” y subrayaron: “Nos conmueve la magnitud de esta tragedia y compartimos el duelo de la comunidad”.

Inicialmente, se había reportado un saldo de cuatro personas fallecidas y 17 heridos tras el accidente. Sin embargo, esta cifra se actualizó cuando el Ministerio de Salud (Minsal) informó durante la mañana que otras dos personas perdieron la vida en medio de los tratamientos médicos a los que estaban siendo sometidas.

“Lamentablemente debemos comunicar que dos de las personas internadas en la Mutual de Seguridad fallecieron esta mañana, debido a la gravedad de sus quemaduras y pese a los esfuerzos realizados por el equipo de salud. Ambas pacientes de sexo femenino”, señaló el Minsal.

Por su parte, la compañía enfatizó que “como empresa, estamos colaborando con la investigación en este difícil momento. Reafirmamos nuestro compromiso de transparencia y disposición total ante la Fiscalía y los organismos técnicos para el esclarecimiento de los hechos”. Asimismo, Gasco aseguró que “nuestra prioridad hoy es el respeto y poder acompañar a los afectados”.