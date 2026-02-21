Aumentan a seis los fallecidos tras fatal explosión en Renca: Dos mujeres murieron en las últimas horas

Desde el Ministerio de Salud señalaron que los decesos se produjeron en medio de los esfuerzos realizados por los equipos de salud de la Mutual de Seguridad.

Durante la mañana de este sábado se realizó un balance de los heridos luego del fatal accidente y posterior explosión ocurrido en Renca el pasado jueves, el que había dejado cuatro personas fallecidas y 17 heridos.

El hecho ocurrió durante la mañana del jueves, luego que volcara en General Velásquez un camión de Gasco que transportaba gas licuado de petróleo.

Esta jornada el Ministerio de Salud dio a conocer que otras dos personas perdieron la vida, en medio de los tratamientos médicos a los que estaban sometidas.

A través de un comunicado, el Minsal señaló que “lamentablemente debemos comunicar que dos de las personas internadas en la Mutual de Seguridad fallecieron esta mañana, debido a la gravedad de sus quemaduras y pese a los esfuerzos realizados por el equipo de salud. Ambas pacientes de sexo femenino”.

“Como Ministerio de Salud, y junto a la Mutual de Seguridad, expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos y cercanos de ambas víctimas. En este momento de profundo dolor, nuestro pensamiento está con ellos”, sentenciaron.