García Ruminot acusa “intervencionismo” de Boric por cadena nacional y critica eliminación de Glosa Republicana: “No corresponde”

El senador de Renovación Nacional e integrante de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto cuestionó duramente la responsabilidad fiscal del Ejecutivo y el uso de la cadena nacional para criticar a un candidato presidencial.

Con marcado escepticismo sobre las proyecciones fiscales y las intenciones del Ejecutivo, el senador de Renovación Nacional (RN), José García Ruminot, acusó al Presidente Gabriel Boric de “intervencionismo” al usar la cadena nacional para responder propuestas electorales en la presentación de la Ley de Presupuesto 2026, y calificó como “pirotecnia” la eliminación de la Glosa Republicana.

¿Qué dijo García Ruminot?

El parlamentario, cuya bancada forma parte de la coalición que apoya la candidatura de Evelyn Matthei, criticó que el mandatario utilizara la cadena nacional para fines que, a su juicio, escapan a la presentación de la ley y entran en el debate electoral. También cuestionó la decisión de eliminar la Glosa de Libre Disposición para la próxima administración.

En un contexto de estrechez fiscal, tildó la medida de “pirotecnia” por parte del Gobierno.

¿Responsabilidad fiscal en entredicho? La crítica a las cifras de Hacienda

Uno de los puntos centrales en la crítica del senador fue la aseveración del presidente Boric sobre la responsabilidad fiscal de su administración, especialmente considerando los desafíos económicos y la necesidad de financiamiento en áreas como seguridad y salud. García Ruminot fue tajante al disentir:

“El presidente dijo anoche que su gobierno se caracterizaba por la responsabilidad fiscal y yo no estoy de acuerdo. No comparto esa afirmación, no por un tema de ser la oposición, sino que porque no se condice con las cifras que muestra el gobierno en estos últimos años”, afirmó.

El parlamentario basó su argumento en el constante incumplimiento de las metas de déficit fiscal por parte del Ejecutivo. Citó que el compromiso de déficit para 2025 de 1,1% del Producto Interno Bruto (PIB) fue ajustado a 1,6% por el ministro de Hacienda saliente, y que analistas ya proyectan que se situará entre 2,2% y 2,5%.

“Ningún año se han cumplido las predicciones, ningún año se han cumplido las estimaciones que ha hecho el Ejecutivo. Para el año 2026, se nos dice, mire, vamos a tener un crecimiento de gasto del 1,7 y un déficit fiscal de 1,1. Lo primero que nosotros queremos asegurarnos es que ese 1,1 se vaya a cumplir. Es urgente que el país vaya convergiendo a las metas fiscales”, sostuvo.

¿Qué es la Glosa Republicana?

La glosa republicana es una partida presupuestaria que se reserva para el gobierno que asume, con el objetivo de que la nueva administración pueda disponer libremente de esos recursos según sus prioridades de gasto.

Si el Ejecutivo entrante considera que debe reforzar áreas como salud o desarrollo social, puede redirigir parte de esos fondos y ejecutarlos en esos sectores sin necesidad de iniciar nuevas modificaciones presupuestarias.

Aunque se incorpora al Tesoro Público, la glosa no está establecida por ley. Se trata de una práctica acordada políticamente en los años 90 para facilitar la transición de un gobierno a otro, entregando un margen de maniobra financiera al nuevo Presidente.

Un ejemplo reciente ocurrió en el traspaso entre el segundo gobierno de Sebastián Piñera y la actual administración de Gabriel Boric, cuando se dejó una glosa de libre disposición cercana a US$687 millones.

Uso de Cadena Nacional y la Glosa Republicana: “No es correcto”

Respecto a la intervención presidencial, García Ruminot criticó duramente el uso de la cadena nacional para replicar la propuesta del candidato republicano José Antonio Kast de recortar $6.000 millones de dólares en 18 meses.

Aunque reconoció la dificultad de un recorte de esa magnitud, señaló que “tampoco me parece que el presidente de la República haya usado la cadena nacional para presentar el proyecto de presupuesto 2026 para criticar la propuesta de un candidato presidencial. Eso, en mi opinión, no corresponde, porque es entrar derechamente al debate electoral”.

Consultado sobre si esto podría interpretarse como intervencionismo, el senador respondió sin dudar: “En mi opinión, sí. El país necesita una ley de presupuesto… Lo que a mí no me parece es que esto se transforme en parte de la campaña electoral. Eso no es correcto” en el marco de una presentación de Estado.

#CNNChileRadio | Senador José García Ruminot (RN) y críticas de Boric a Kast en cadena nacional: “Siempre es difícil recortar gastos (…) pero no me parece que el Presidente use la cadena nacional para criticar la propuesta de un candidato presidencial”. Sigue la señal aquí 👉… pic.twitter.com/kp2xRQ4fAQ — CNN Chile (@CNNChile) October 1, 2025

En cuanto a la Glosa de Libre Disposición, históricamente conocida como Glosa Republicana, el senador lamentó su exclusión, ya que se destina un monto para que el presidente entrante pueda cumplir con los planes de sus primeros 100 días de gobierno.

Al respecto, el ministro de Hacienda había señalado que se mantiene la facultad de reasignar. “Es muy fácil decir, le vamos a entregar una facultad de reasignar. Claro, cuando usted tiene un presupuesto tan estrecho, tan estrecho, con déficit fiscal, por Dios, que es difícil reasignar,” indicó García Ruminot.

A su juicio, la decisión es “pirotecnia” si no se acompaña de recursos concretos, ya que la mayoría de los presupuestos ministeriales están “calzados”.

Chile Vamos condiciona la discusión: Exigencia de “todas las deudas sobre la mesa”

El Senador de RN confirmó que la coalición de Chile Vamos mantendrá su postura de condicionar la discusión del Presupuesto a la entrega de todos los antecedentes sobre las deudas del Estado.

Esta exigencia, impulsada por Evelyn Matthei, busca evitar las llamadas “deudas bajo la línea”, es decir, compromisos que no se contabilizan y que obligan a pagar con cargo a presupuestos futuros, lo que ha generado críticas por falta de transparencia.

“Si nosotros en esto somos muy claritos, el presupuesto hay que analizarlo, hay que discutirlo, hay que ver los ajustes que debe tener durante la discusión.

Pero con todos los antecedentes sobre la mesa, que es lo que ha planteado Evelyn Matthei, que no nos queden facturas que no se contabilizaron, que no nos queden deudas que no hemos contabilizado”, enfatizó García Ruminot, señalando que esta preocupación también ha sido señalada por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

El Gobierno gastó los ahorros de los chilenos sin crisis mediante. Deja más deuda en salud y vivienda, sin recursos para el futuro y con balances con errores masivos. El Presupuesto 2026 es irresponsable: aumenta la deuda, deja sin recursos de libre disposición al próximo… — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) October 1, 2025

El senador concluyó que, si bien la reforma de pensiones ha sido un punto positivo de acuerdo con el Gobierno, es “muy, muy fundamental” que el Estado se ordene y sea ejemplo de pagar a tiempo a sus proveedores, especialmente a las PyME, las cuales se ven “prácticamente quebradas” con atrasos de seis meses. Con ello, la oposición se prepara para una discusión en el Congreso que tendrá como eje la transparencia fiscal y las proyecciones económicas del Ejecutivo.