GAM lamenta la paralización de obras de la Gran Sala y afirma: “Buscaremos nuevas fórmulas” para concretar el proyecto

Sana Mente regresa este sábado con nueva temporada
La nueva temporada del programa, una coproducción con Grupo CAP y Fundación Rassmuss, se estrena este 18 de abril a las 22:00 horas, marcando su retorno con nuevos contenidos sobre salud mental.
La Corporación Cultural Centro Gabriela Mistral, a través de una declaración, abordó la cancelación anticipada de las obras de ampliación del recinto y afirmó: “Hemos trabajado con compromiso para sacar adelante este proyecto y buscaremos nuevas fórmulas y articulaciones que permitan hacer de la Gran Sala una realidad”.
La Corporación Cultural Centro Gabriela Mistral (GAM) se refirió a la cancelación anticipada de las obras de ampliación del recinto, específicamente de la Gran Sala del GAM.
A través de una declaración pública, expresaron que desde el directorio y el equipo ejecutivo lamentan la decisión, “entendiendo que es un proyecto relevante para el sector cultural y la ciudadanía, al que dedicamos mucho esfuerzo y trabajo”.
En cuanto al propósito del proyecto, destacaron que busca ampliar el acceso a la cultura; fortalecer la creación artística; consolidar un espacio público para la ciudadanía; y contribuir a la regeneración del centro de Santiago y de la ciudad.
Además, señalaron que la iniciativa tendría un efecto positivo en la reactivación económica, la generación de empleos y, a su vez, en la promoción del turismo y la inversión.
“Queremos enfatizar que GAM continuará cumpliendo su misión con el mismo compromiso y responsabilidad que ha caracterizado a su equipo”, remarcaron en el escrito.
Pese a la decisión, destacaron que “en este momento GAM goza de buena salud financiera, con cifras históricas de visitas al edificio y un alza sostenida en la ocupación de salas”.
“Como corporación hemos trabajado con compromiso para sacar adelante este proyecto y buscaremos nuevas fórmulas y articulaciones que permitan hacer de la Gran Sala una realidad”, adelantó el directorio.
Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló en T13: “Esperamos poder conversar para revertir esta medida que afecta a toda la RM”.
“El Gobierno en menos de dos semanas anunció la paralización de dos obras importantes para la ciudad: el GAM y la ciclovía Nueva Alameda.
Construir una región no es solo hacer viviendas, es pensar la ciudad de manera integral. Esperamos poder conversar para poder revertir esta…
— Claudio Orrego L. (@Orrego) April 17, 2026
El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, el pasado 16 de abril respondió por medio de X al gobernador Orrego, donde aclaró:
“Tres precisiones necesarias sobre este tema:
La Dirección de Arquitectura del MOP ejecuta (no financia), como sucede en cientos de obras a lo largo de Chile. En este caso (GAM), el Ministerio de las Culturas es el mandante.
Este contrato fue licitado por $72 mil millones y adjudicado por $114 mil millones (bastante más) a pocas semanas del cambio de gobierno.
Recibimos un déficit estructural histórico. Más que nunca, cada peso público (que proviene del impuesto de todos los chilenos) requiere orden y justificación”.
Tres precisiones necesarias de este tema:
1️⃣ La Dirección de Arquitecturas del MOP ejecuta (no financia), como sucede en cientos de obras a lo largo de Chile. En este caso (GAM), Culturas es el mandante.
2️⃣ Este contrato fue licitado por $72 mil millones y adjudicado por $114… pic.twitter.com/RBlzkxnPhu
— Martín Arrau GH. (@martinarrau) April 17, 2026
La nueva temporada del programa, una coproducción con Grupo CAP y Fundación Rassmuss, se estrena este 18 de abril a las 22:00 horas, marcando su retorno con nuevos contenidos sobre salud mental.