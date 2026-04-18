GAM lamenta la paralización de obras de la Gran Sala y afirma: “Buscaremos nuevas fórmulas” para concretar el proyecto

La Corporación Cultural Centro Gabriela Mistral, a través de una declaración, abordó la cancelación anticipada de las obras de ampliación del recinto y afirmó: “Hemos trabajado con compromiso para sacar adelante este proyecto y buscaremos nuevas fórmulas y articulaciones que permitan hacer de la Gran Sala una realidad”.

La Corporación Cultural Centro Gabriela Mistral (GAM) se refirió a la cancelación anticipada de las obras de ampliación del recinto, específicamente de la Gran Sala del GAM.

A través de una declaración pública, expresaron que desde el directorio y el equipo ejecutivo lamentan la decisión, “entendiendo que es un proyecto relevante para el sector cultural y la ciudadanía, al que dedicamos mucho esfuerzo y trabajo”.

En cuanto al propósito del proyecto, destacaron que busca ampliar el acceso a la cultura; fortalecer la creación artística; consolidar un espacio público para la ciudadanía; y contribuir a la regeneración del centro de Santiago y de la ciudad.

Además, señalaron que la iniciativa tendría un efecto positivo en la reactivación económica, la generación de empleos y, a su vez, en la promoción del turismo y la inversión.

“Queremos enfatizar que GAM continuará cumpliendo su misión con el mismo compromiso y responsabilidad que ha caracterizado a su equipo”, remarcaron en el escrito.

Pese a la decisión, destacaron que “en este momento GAM goza de buena salud financiera, con cifras históricas de visitas al edificio y un alza sostenida en la ocupación de salas”.

“Como corporación hemos trabajado con compromiso para sacar adelante este proyecto y buscaremos nuevas fórmulas y articulaciones que permitan hacer de la Gran Sala una realidad”, adelantó el directorio.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló en T13: “Esperamos poder conversar para revertir esta medida que afecta a toda la RM”.

“El Gobierno en menos de dos semanas anunció la paralización de dos obras importantes para la ciudad: el GAM y la ciclovía Nueva Alameda. Construir una región no es solo hacer viviendas, es pensar la ciudad de manera integral. Esperamos poder conversar para poder revertir esta… — Claudio Orrego L. (@Orrego) April 17, 2026

Reacción del Gobierno

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, el pasado 16 de abril respondió por medio de X al gobernador Orrego, donde aclaró:

“Tres precisiones necesarias sobre este tema:

La Dirección de Arquitectura del MOP ejecuta (no financia), como sucede en cientos de obras a lo largo de Chile. En este caso (GAM), el Ministerio de las Culturas es el mandante.

Este contrato fue licitado por $72 mil millones y adjudicado por $114 mil millones (bastante más) a pocas semanas del cambio de gobierno.

Recibimos un déficit estructural histórico. Más que nunca, cada peso público (que proviene del impuesto de todos los chilenos) requiere orden y justificación”.