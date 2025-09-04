Galilea advierte “lesión a las confianzas” como postura de RN con el Gobierno tras el revés del voto obligatorio

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió en CNN Chile Radio al tenso ambiente en el Senado tras el rechazo del proyecto de ley que establecía multas al voto obligatorio.

El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió en CNN Chile Radio a la polémica que se generó en el Congreso tras el rechazo del proyecto de ley que establecía multas al voto obligatorio.

El parlamentario acusó al oficialismo de un “gesto grave” podría ser un antecedente preocupante para la gobernabilidad del país.

¿Qué dijo el senador Galilea?

“Nosotros entendíamos había un acuerdo… de que esto había que resolverlo”, señaló el senador, quien lamentó que los partidos de gobierno no validaran lo que su propio Ejecutivo había acordado.”Lesiona las confianzas, lesiona las posibilidades en el parlamento de ir construyendo cosas positivas para el país”, agregó.

En esa línea, emplazó directamente al Presidente Gabriel Boric y a sus ministros a retomar las conversaciones. “Espero que el propio presidente Boric se encargue de remediarlo”, indicó, enfatizando que el compromiso se había establecido con la ministra Macarena Lobos y con el ministro Álvaro Elizalde.

¿Qué dijo Galilea sobre el reportaje de los “bots”?

En la misma entrevista, Rodrigo Galilea fue consultado por un reciente reportaje de un medio televisivo que reveló la existencia de una red de cuentas falsas o “bots” detrás de ataques a candidaturas presidenciales, entre ellas la de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. “Esto genera un deterioro muy importante y grave para nuestra sana convivencia y competencia democrática”, sostuvo.

El senador de RN indicó que las campañas sucias deben estar “fuera de la política” y destacó que, pese a lo difícil que es controlar este fenómeno digital, los partidos políticos deben procurar que no ocurran. “Las campañas sucias debieran estar fuera de las campañas políticas, aun en lo digital que, como decía antes, es muy difícil de controlar“, puntualizó.

Consultado por el supuesto vínculo de un director de un medio de comunicación con esta red, Galilea prefirió no emitir un juicio definitivo sin conocer los detalles de la investigación. “No quiero adelantar ninguna opinión, porque sería injusto“, señaló.

Finalmente, en el marco de la conversación, el senador también se refirió al fallo que rechazó inhabilitar al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, como candidato, afirmando que “las normas están para cumplirse” y que probablemente la decisión final recaiga en el Tribunal Constitucional.

