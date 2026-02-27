Gajardo por fuga de reos: “No vamos a permitir que en Gendarmería haya funcionarios corruptos”

El ministro de Justicia abordó la crisis tras la evasión de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, confirmó que aún no han sido recapturados y defendió la reforma que busca transformar a Gendarmería en una policía penitenciaria.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió este viernes cerca del mediodía a la fuga de dos reos desde la ex Penitenciaría de Santiago y aseguró que el Gobierno actuará con “todas las herramientas que nos entrega el Estado de Derecho” para apartar a eventuales funcionarios involucrados en hechos de corrupción.

En un punto de prensa, la autoridad fue enfática: “Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que en Gendarmería haya funcionarios corruptos”.

Agregó que la institución es “demasiado importante para nuestro sistema penitenciario, para nuestro sistema de justicia y para nuestro sistema de seguridad”.

Respecto de los funcionarios apartados en las últimas horas, explicó que la decisión fue administrativa y que los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público para que se determine si existe comisión de delito.

“No vamos a permitir que ningún funcionario de Gendarmería no cumpla adecuadamente sus funciones. Y si además hay comisión de delito, queremos que eso se investigue”, sostuvo.

“Los vamos a recapturar”

Gajardo confirmó que los dos internos fugados aún no han sido recapturados. Señaló que desde el primer momento se activaron coordinaciones con el subsecretario de Justicia y con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para impulsar los operativos.

“Estos son criminales que tienen que estar tras las rejas, no pueden estar libres. Y para eso están actuando coordinadamente todas las instituciones del Estado”, afirmó, detallando el trabajo conjunto de Carabineros, la PDI, Gendarmería, el Ministerio Público y las carteras involucradas.

Además, envió un mensaje directo a los prófugos: “Los vamos a recapturar”. Según indicó, en casos recientes de fugas desde recintos penales, el Estado ha logrado dar con el paradero de los internos.

Consultado por las fallas que habrían permitido la evasión, el ministro sostuvo que eso es materia de investigación, aunque reconoció que por años se permitió la operación de organizaciones que corrompieron a funcionarios al interior del sistema penitenciario.

Recordó que en 2022 el Gobierno solicitó al Ministerio Público la conformación de un equipo especializado para investigar lo que ocurría en establecimientos penales. Dicho grupo comenzó a operar en marzo de 2023 y, según afirmó, ha permitido desbaratar “bandas de funcionarias y funcionarios de Gendarmería que cometían hechos ilícitos”.