Gabriel Boric fija postura sobre Cuba: “Es una dictadura y Fidel Castro un dictador”

El Presidente Gabriel Boric participó de un programa especial de Tolerancia Cero donde abordó diversos aspectos de la política nacional e internacional.

Un punto donde hizo hincapié fue la situación de Cuba, hoy cuestionada tras los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre la isla.

Al respecto, Boric afirmó que su postura es “muy clara y lo he señalado, que Cuba es una dictadura. Y Fidel Castro fue un dictador. Y Fidel Castro evidentemente, fue un dictador”.

El Mandatario también abordó la situación que se vive en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“El debate específico sobre la situación de Nicolás Maduro tendrá que darse jurídicamente, pero me parece que lo más relevante es que haya elecciones en Venezuela”, afirmó.

En esa línea, el Jefe de Estado señaló que “yo me imagino que hoy día muchos de los que salieron a celebrar muy acríticamente en un primer momento este hecho que claramente vulnera los principios del derecho internacional, hoy día deben estar medio arrepentidos o escondidos, porque quedó claro que el valor de la democracia que se supone se le asignaba a la operación era solamente una pantalla y hoy día se cambió a uno por otro y finalmente se prefiere gobernar con los que aseguran estabilidad para poder sacar petróleo”.