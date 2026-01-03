Gabriel Boric condena acciones de Estados Unidos en Venezuela: “La soberanía no es una formalidad, mañana podría ser cualquier otro”

El Presidente rechazó la eventual administración estadounidense de Venezuela, llamó a la ONU a intervenir para evitar una escalada militar y anunció monitoreo de fronteras ante posibles efectos regionales.

El Presidente Gabriel Boric, manifestó la “máxima preocupación y enérgica condena” del Gobierno chileno frente a las acciones militares que Estados Unidos ha desarrollado en Venezuela, y en particular ante el anuncio de un eventual control directo, administración del país y continuidad de operaciones militares para imponer una transición política.

En un extenso pronunciamiento, Boric sostuvo que este escenario “sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”, y recalcó que el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia. “La soberanía no es una formalidad. Es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas y de la ley del más fuerte”, afirmó.

El mandatario advirtió además que la amenaza de control externo unilateral de recursos naturales o estratégicos representa una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad y estabilidad de toda la región. A su juicio, normalizar el uso de la fuerza para resolver conflictos erosiona el sistema multilateral y expone especialmente a los países con menor poder relativo a decisiones impuestas militarmente.

Boric hizo un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuman un rol activo e inmediato que permita evitar una escalada militar, proteger a la población civil y restablecer una solución política y pacífica, conforme a la Carta de la ONU. Señaló además que Chile se encuentra en coordinación con distintos gobiernos, como Brasil, Uruguay y Colombia.

Finalmente, informó que el Gobierno dispuso un monitoreo permanente de las fronteras ante eventuales aumentos de flujos migratorios desde Venezuela hacia Chile, activó a las instituciones del Estado y fortalecerá los protocolos de protección consular, con especial atención a los ciudadanos chilenos en territorio venezolano.