Futuros ministros de Kast recibieron capacitación del CPLT: Les explicaron el funcionamiento del Poder Judicial

28.01.2026 / 12:00

La instancia es parte de un ciclo de reuniones preparatorias para que las autoridades que asumirán el próximo 11 de marzo puedan llevar adelante sus funciones "con plena información y cumplimiento de las normas de integridad pública".

Parte de los futuros ministros del presidente electo José Antonio Kast recibieron una capacitación del Consejo para la Transparencia (CPLT).

La actividad, que se realizó en la Oficina del Presidente Electo (OPE), las autoridades que asumirán sus cargos el 11 de marzo participación en una sesión de inducción donde se les explicó, entre otras cosas, la estructura del Poder Judicial y los procesos de toma de decisiones al interior del Estado.

En la instancia, el futuro gabinete recibió instrucciones respecto al “estándar ético exigible al ejercer cargos públicos de alta responsabilidad; los alcances e importancia de las plataformas de transparencia y de la Ley del Lobby; el funcionamiento institucional y organizacional de sus respectivos ministerios; y las facultades y límites inherentes a sus funciones”.

La sesión de esta jornada es parte de un ciclo de reuniones preparatorias que han tenido y continuarán teniendo las autoridades, para que puedan asumir sus responsabilidades “con plena información y cumplimiento de las normas de integridad pública”.

En esa línea, los futuros ministros asistieron a una actividad en la Contraloría General de la República (CGR) para ser parte de un curso de probidad.

Los ministros de Kast que asistieron a la capacitación del CPLT

  • Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior
  • José García Ruminot, futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)
  • Mara Sedini, futura ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob)
  • María Paz Arzola, futura ministra de Educación
  • Ximena Lincolao, futura ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación
  • Fernando Rabat, futuro ministro de Justicia
  • Jaime Campos, futuro ministro de Agricultura
  • Judith Marín, futura ministra de la Mujer
  • Tomás Rau, futuro ministro del Trabajo
  • May Chomalí, futura ministra de Salud
  • Martín Arrau, futuro ministro de Obras Públicas
  • Louis de Grange, futuro ministro de Transportes y Telecomunicaciones
  • Natalia Duco, futura ministra del Deporte
  • María Jesús Wulf, futura ministra de Desarrollo Social
  • Catalina Parot, futura ministra de Bienes Nacionales

