La directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor, condenó la pieza audiovisual de la organización Franja Ciudadana por el Rechazo, donde una persona que trabajaba en el comercio sexual dice que decidió no denunciar a un cliente que le disparó, indicando que su decisión fue su “primer acto de amor”.

“Me tuvieron que sacar huesos, estaba solo, me miraba al espejo y no me reconocía. Estuve un año y medio sin hacer nada, con una depresión porque ni siquiera yo entendía lo que me estaba pasando y por qué”, relata la persona en el video.

Sin embargo, luego cuenta que decidió no presentar la respectiva denuncia: “Se me metió en la cabeza una frase: ¿y si nos quisiéramos más? Nada de esto hubiera pasado. Unos días después, un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”.

Lee también: “No demandé, fue como mi primer acto de amor”: Ofician al CNTV y acusan “alegoría de la violencia” en franja del Rechazo

¿Qué dijo Amor?

La líder de la fundación fue enfática en reiterar que “no denunciar un acto violento no es un acto de amor. Es permitir que la violencia siga campeando libremente en nuestro territorio nacional”.

“Es importante que denunciemos. Es importante que entendamos que no denunciar, bajo ningún punto de vista, apoya a la dignidad de las personas, a la restitución del imperio del derecho”, agregó.

En ese sentido, Amor manifestó que “el video que lanzaron desde la campaña del Rechazo es una afrenta para las víctimas, para sus familias y para todas las personas que trabajamos para tener un país más digno y más igualitario para todos”.

“Si este fuera el caso de una niña que ha sido abusada jamás les dirían a sus padres que no denunciaran por amor. Es una falta de respeto”, continuó.

Finalmente, Isabel Amor reiteró el llamado a las personas que han sufrido violencia a denunciar: “Si nos escriben a Fundación Iguales, a través del correo apoyolegal@iguales.cl, los vamos a apoyar. Los vamos a apoyar porque denunciar es importante, porque es importante que la impunidad deje de existir en este país”.