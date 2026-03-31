Funcionarios del SernamEG por despido de directora: “Afecta directamente la funcionalidad y gestión institucional”

La Asociación de Funcionarios y Funcionarias del SernamEG sostuvo que esta decisión resulta "especialmente preocupante", ya que Priscilla Carrasco se encuentra en medio de un tratamiento por cáncer de mama.

Este martes, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (ANFUSEM Sernameg) manifestó su rechazo “a la forma” en que se ha llevado a cabo el despido de Priscilla Carrasco como directora del SernamEG.

El gremio sostuvo que esta decisión resulta “especialmente preocupante” dado que Carrasco está en tratamiento por cáncer de mama, lo que “contradice el sentido y alcance de una alerta sanitaria oncológica decretada por el Gobierno y desconoce la realidad que enfrentan quienes atraviesan una enfermedad catastrófica”.

“Como organización consideramos que esta medida afecta directamente la funcionalidad y gestión institucional, ya que se ha cuestionado directamente el trabajo comprometido de las y los funcionarios que, históricamente, han sostenido la defensa de los derechos de las mujeres con convicción, responsabilidad y vocación de servicio”, agregaron en la misiva.

Por otra parte, desde la ANFUSEM rechazaron las afirmaciones de diversas autoridades que apuntaron a supuestas deficiencias institucionales. “Por el contrario. Somos uno de los servicios con mejor ejecución presupuestaria del Estado; todos nuestros programas cuentan con resolución favorable”, aseguraron al respecto.

“No aceptaremos que se instalen supuestos argumentos técnicos que busquen construir una imagen de ineficiencia para justificar eventuales despidos masivos, poniendo en duda la labor que cada funcionaria y funcionario realiza para cumplir con la misión institucional”, continuaron.

Finalmente, desde el gremio hicieron un llamado “a las mujeres de nuestro país a mantenerse alertas y unidas en la defensa de la institucionalidad que históricamente ha promovido la igualdad de derechos. Frente a la falta de humanidad, sororidad y solidaridad, declaramos con convicción: ‘Las Mujeres en Chile Estamos en Estado de Emergencia’”.

Mira la entrevista a Priscilla Carrasco