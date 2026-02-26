Subsecretario de Justicia califica como “inaudita” la fuga de reos disfrazados de gendarmes en Santiago

La autoridad calificó como “inaudita” la fuga de dos internos —uno condenado a presidio perpetuo— que salieron de la ex Penitenciaría de Santiago tras disfrazarse de gendarmes. Anunció intervención del penal y reunión con Fiscalía para entregar antecedentes.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó como una situación “inaudita” y “nunca antes vista en los últimos tiempos” la fuga de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, quienes —según detalló— lograron salir del recinto tras caracterizarse como funcionarios de Gendarmería.

En un punto de prensa realizado la mañana de este martes en el Ministerio de Justicia, la autoridad confirmó que uno de los prófugos cumple condena a presidio perpetuo y el otro a 16 años de cárcel. Ambos habrían abandonado el recinto “a plena luz del día”, cerca de las 12:00 horas, tras vulnerar los controles internos.

“Es una fuga que tiene características inauditas, nunca antes vistas en los últimos tiempos en la penitenciaría, y que tiene que ver con una falta de control, con una coordinación, con una metodología en la que dos personas pudieron caracterizarse como gendarmes para luego salir por la puerta de la penitenciaría y fugarse”, señaló Muñoz.

Intervención del penal y reunión con Fiscalía

El subsecretario informó que el director de Gendarmería fue instruido para hacer valer las responsabilidades correspondientes y anunció una intervención inmediata del recinto.

Desde esta mañana, explicó, grupos especiales se encuentran desplegados al interior de la penitenciaría para “interrumpir el flujo interno” y verificar el cumplimiento de los protocolos operativos.

“Van a seguir ahí hasta que tengamos claridad completa de que los protocolos operativos se están cumpliendo”, indicó.

Asimismo, confirmó que este viernes a las 10:00 horas el ministro de Justicia, junto a él, sostendrá una reunión con el fiscal nacional subrogante para entregar todos los antecedentes recabados por Gendarmería, incluyendo información de inteligencia sobre la secuencia de hechos recientes.

Contexto y reforma constitucional

Muñoz también vinculó lo ocurrido con otros episodios recientes que, a su juicio, evidencian fallas estructurales en el sistema penitenciario.

“Llama la atención desde el punto de vista de su concentración temporal”, afirmó, aludiendo a otros hechos ocurridos en las últimas semanas.

En ese marco, sostuvo que la fuga refuerza la necesidad de avanzar en la reforma constitucional que busca cambiar la dependencia de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública.

“La única manera de hacer integral el reconocimiento de Gendarmería como un pilar de la seguridad pública es entregarle recursos de inteligencia y operativos que permitan prevenir este tipo de hechos”, planteó.

El subsecretario expresó su expectativa de que la próxima semana, cuando se retome la discusión legislativa, exista consenso para aprobar la iniciativa y dotar al sistema de “herramientas legales y capacidades” para enfrentar una etapa que calificó como compleja para la institución.