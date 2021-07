La mesa directiva del partido en formación Fuerza Nacional manifestó que no apoyará a ninguno de los candidatos de Chile Vamos en las primarias que se llevarán a cabo este domingo 18 de julio.

“Ninguno de ellos encarna ni representa fielmente los valores y principios de la derecha”, argumenta la agrupación liderada por Raúl Meza.

En una declaración dirigida a “patriotas, nacionalistas y pinochetistas”, señalan que no pueden seguir entregando su voto ni confianza “a aquellos candidatos que participaron activamente como autores y cómplices activos de un acuerdo que le entregó el país entero y una nueva Constitución a la izquierda subversiva y violentista que quiere refundar Chile“.

Más adelante, hacen una descripción de cada uno de los candidatos del sector oficialista, refiriéndose a Joaquín Lavín (UDI) como “un travesti de la política, socialdemócrata, alianzista bacheletista, líder del Apruebo que reniega del gobierno militar y su pasado pinochetista“.

A Sebastián Sichel (IND) lo describen como “un candidato de centroizquierda, ex DC, ex Ciudadano, ex funcionario del gobierno de Bachelet, que llegando a la presidencia anunció que quiere cerrar Punta Peuco“.

En el caso de Ignacio Briones (Evópoli), afirman que “hizo campaña por aprobar una nueva Constitución, que defiende el matrimonio igualitario” y que además “desea enterrar la figura” del dictador Augusto Pinochet, aludiendo a su franja electoral.

A ello, suman que “en su equipo tiene como vocera una ex militante de las JJCC, del PC y ex funcionaria del gobierno de Bachelet“, refiriéndose a Javiera Parada.

Por último, dicen que Mario Desbordes (RN) es un “ex operador político, líder del Apruebo y uno de los negociadores del acuerdo por una nueva Constitución que legitimó la violencia”.