Temblor se registra en la Región de Coquimbo: Senapred evalúa daño a personas e infraestructura

El sismo se registró a las 09:32 horas de este miércoles 4 de marzo en las cercanías de La Serena.

Un temblor de mediana intensidad se registró durante la mañana de este miércoles 4 de marzo en el norte del país, y que se percibió en las cercanías de La Serena.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 4,8 con una profundidad de 44 kilómetros.

El evento fue localizado a 16 km al oeste de Punitaqui, en la Región de Coquimbo.