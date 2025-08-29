“Fue una declaración desgraciada”: Gobernador Mundaca realiza dura crítica a ministro Montes por dichos sobre reconstrucción de Valparaíso

En esa línea, Mundaca aseguró que los dichos de Montes "agravian la memoria personal y colectiva de las personas que lo perdieron todo, incluyendo personas que perdieron familiares y seres muy queridos".

“Soy ministro de la Vivienda, no soy jefe de la reconstrucción”.

Esta declaración del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en diálogo con CNN Chile, respecto al proceso de reconstrucción de Valparaíso tras los incendios de 2024, generó diversos cuestionamientos.

Este viernes, quien se sumó a las críticas al secretario de Estado, fue el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

“Es una declaración desgraciada (…) fue una muy mala declaración, en un muy mal momento también”, afirmó la autoridad regional en diálogo con Radio Infinita.

En esa línea, Mundaca aseguró que los dichos de Montes “agravian la memoria personal y colectiva de las personas que lo perdieron todo, incluyendo personas que perdieron familiares y seres muy queridos”.

Y cerró con una dura crítica a Vivienda y el gobierno central: “La reconstrucción fue un fracaso”.