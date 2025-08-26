Ministro Montes reconoce retraso en reconstrucción en Valparaíso e insiste en necesidad de modificar legislación

El jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo respondió a las críticas que han surgido desde autoridades locales sobre cómo se ha enfrentado la reconstrucción tras los incendios de 2024, asegurando que cuando asumieron la administración ya tenían 25 reconstrucciones en curso y que las demoras tienen relación con los procesos legales que deben realizar.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, habló este martes sobre el estado de la reconstrucción en la Región de Valparaíso tras los incendios sufridos a inicios de 2024, luego que el Instituto Libertad publicara un informe en que sostienen que solo un 14,6% del presupuesto destinado a este proceso ha sido ejecutado a la fecha.

Afirmando comprender los cuestionamientos que han llegado al Minvu incluso desde jefes comunales afines al Gobierno el ministro Montes comentó que al asumir en 2022 recibieron 25 reconstrucciones atrasadas, cifra que convive con las 18 catástrofes que se han registrado estos últimos años.

“Sabemos que el país requiere modificar su forma de organizarse para las catástrofes. Se han propuesto distintas cosas, pero nosotros hemos tenido que responder en las condiciones en que estamos”, afirmó el secretario de Estado.

En ese sentido, señaló que entre las lecciones que deja el trabajo de reconstrucción específicamente en Valparaíso está el haber contado con equipos “más preparados” dadas las dificultades que esta presentaba, con socavones, suelo disparejo, etc. “Estamos trabajando para que en estos seis, siete meses que tenemos dejemos lo más avanzadas las cosas”, añadió.