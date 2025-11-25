País judicial

Fue al dentista a sacarse una muela y perdió por completo el sentido del gusto: Corte Suprema ordenó millonaria indemnización

Por CNN Chile

25.11.2025 / 09:42

El máximo tribunal confirmó la sentencia que había sentenciado al profesional al pago de $15.000.000 por concepto de daño moral.

Este lunes, la Corte Suprema condenó a un dentista por un paciente que perdió por completo el sentido del gusto luego de asistir a sacarse una pieza dental.

En un fallo unánime, la Primera Sala del máximo tribunal confirmó la sentencia que había sentenciado al profesional al pago de $15.000.000 por concepto de daño moral.

Esto por los “sufrimientos causados” a paciente que, tras la extracción de una muela, quedó con ageusia (pérdida del sentido del gusto) debido a una lesión del nervio lingual.

“Existió un contrato de prestación de servicios odontológicos, que incluyó la extracción de la pieza dentaria, pero el paciente presenta secuelas permanentes por lesión del nervio lingual que se vincula causalmente a la intervención practicada por el demandado, quien no realizó la intervención con la suficiente diligencia”, señala el fallo.

Según la Clínica de la Universidad de Navarra, la ageusia es la pérdida completa de la capacidad para percibir los sabores. En concreto, la persona que lo padece es totalmente incapaz de detectar los sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Puede tener un gran impacto en la calidad de vida de quienes la sufren, ya que afecta al disfrute de la comida, a la nutrición y, en algunos casos, a la detección de alimentos en mal estado.

