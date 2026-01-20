Fries (FA) critica gabinete de Kast: “Me parece que personas vinculadas al poder económico no es algo deseado”

La jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, señaló que la selección de ministros carece del perfil de un "gabinete de emergencia" y planteó: "Me parece que la concentración del poder económico, o de personas vinculadas al poder económico en el gabinete, tampoco es algo deseado”.

La jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fries, se refirió al anuncio del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá su mandato el próximo 11 de marzo.

Desde su perspectiva, señaló que no le parece que el foco esté puesto en un gobierno de emergencia.

“Se insiste en seguir, de alguna forma, insuflando el miedo frente a emergencias que claramente han sido también asumidas por el gobierno de Gabriel Boric, tanto en materia de seguridad como de bienestar para la mayoría”, remarcó.

Por otro lado, manifestó: “Me parece que este es un gabinete heredero políticamente de Augusto Pinochet. Para muchos de nosotros, esperábamos que eso hubiera quedado en el pasado y vemos, de alguna manera, cómo hoy personas que fueron importantes para la dictadura, que fueron importantes para Pinochet, hoy reaparecen con cargos que son públicos y para todos los chilenos”.

Y agregó: “Me parece que la concentración del poder económico, o de personas vinculadas al poder económico en el gabinete, tampoco es algo deseado. A mí esto me parece más una especie de gran empresa autoritaria en términos de legado, pero por supuesto es mi visión en particular y espero estar equivocada”.

Finalmente, comentó que espera que los ministros entrantes realicen una buena labor, pensando en el bienestar del país.