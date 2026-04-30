Frente Amplio realiza volanteo en la Plaza de Armas por proyecto de reconstrucción del Gobierno

Un grupo de diputadas y la directiva del Frente Amplio (FA) llegaron hasta la Plaza de Armas de Santiago para hacer un volanteo por el proyecto de reconstrucción nacional del gobierno.

La colectividad ha sido crítica de la iniciativa y los efectos que podría tener. Uno de los puntos fundamentales, según han dicho, es la disminución del impuesto corporativo.

“Que no te pasen gato por liebre. No a la reforma para los superricos”, decía uno de los carteles.

En la actividad, las parlamentarias también abordaron los recortes presupuestarios que se dieron a conocer tras un oficio del Ministerio de Hacienda, en el cual se hablaba de descontinuar 142 programas sociales dependientes de distintos ministerios.

Posteriormente, se dio a conocer que se recomendó recortar al menos 15% de 260 proyectos de cara al presupuesto 2027. Entre ellos se encuentra la PGU.

En ese sentido, la presidenta del partido, Constanza Martínez, sostuvo que “esto es bien parecido a la canción de Willy Sabor, cuando dicen que no es león, no parece león, no tiene cara de león pero es león al final. Esta discusión es una discusión sobre los recortes; acá mandaron oficios en los que se señala dónde se va a recortar”.

“Entonces si el gobierno quiere decir que el problema es de la oposición, que no estamos leyendo bien, que ellos mandan cuestiones que son oficiales en las que señalan que van a haber recortes, los que tienen que responder sobre los recortes es el Poder Ejecutivo”, planteó, añadiendo que “parece que siguen en campaña permanente, quieren echarle la culpa al gobierno anterior y los que están recortando prestaciones sociales es el gobierno de José Antonio Kast”.

⭕️ Que no te pasen gato por liebre. El gobierno de Kast busca engañar a la ciudadanía con un supuesto proyecto de Plan de Reconstrucción, que en realidad busca entregar beneficios al 1% más rico a costa de descontinuar apoyos sociales para la clase media y trabajadora. pic.twitter.com/CarJ4xQLpz — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) April 30, 2026

Por su parte, la diputada Constanza Schönhaut comentó que se trata de “una reforma no menor. El propio gobierno ha dicho que va a tener impacto durante los próximos 25 o 30 años, que durante los próximos 10 años va a generar más déficit”.

En esa línea, dijo, “es fundamental que una discusión así de relevante se dé de cara a la ciudadanía, porque además de esta reforma tributaria que va a significar una merma para el Estado y, por tanto, para la red de protección social de todos los chilenos y chilenas, paralelamente se están empujando recortes al actual presupuesto y se están anunciando recortes para los próximos presupuestos y la ciudadanía tiene que saberlo”.