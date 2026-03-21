Frente Amplio realiza su primer Congreso Ideológico con presencia de Boric y críticas a los primeros días del Gobierno de Kast

El Frente Amplio realizó su primer Congreso Ideológico tras abandonar el Ejecutivo. En la instancia participaron el expresidente Gabriel Boric y el exministro del Interior, Álvaro Elizalde. En la actividad, la timonel de la colectividad, Constanza Martínez, deslizó diversas críticas a los anuncios del Gobierno de José Antonio Kast durante la primera semana de su mandato.

Durante este sábado, el Frente Amplio (FA) realizó su primer Congreso Ideológico tras haber salido del Ejecutivo, en medio de la primera semana del Gobierno de José Antonio Kast en La Moneda, que ha desplegado diversos anuncios como el retiro de distintos decretos desde la Contraloría General de la República, el Plan de Reconstrucción Nacional y las posibles modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que se darán a conocer a inicios de la próxima semana debido al conflicto en Medio Oriente, que ha provocado un incremento en el valor del petróleo.

Sobre la instancia, la timonel del FA, Constanza Martínez, remarcó que esta actividad demuestra que el partido se encuentra “vivo”, donde existen espacios de debate y de avance en los temas que aún se encuentran pendientes.

Consultada en un punto de prensa sobre la constitución del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal para revisar el uso de recursos, y el anuncio de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), que presentó la denominada agenda “Dónde Están las Lucas” y evaluará la creación de una comisión especial investigadora en la que podría citar a excolaboradores para indagar en la gestión de las finanzas públicas, comentó, a nivel general, que estos primeros días del Gobierno de Kast han superado la expectativa de lo que “nosotros habíamos planteado como posible”.

“Primero presenta un proyecto de emergencia que, si leemos su letra chica, lo que tiene de fondo es bajarle los impuestos a los súper ricos y cargar en los hombros de la clase media todos estos recortes sociales. Hay un peligro real de retroceder en gratuidad, tratando de instalar una discusión que, a mi juicio, es falsa, donde se plantea que habría una gran cantidad de personas que ganan mucho dinero que están siendo deudores del CAE, siendo que ese porcentaje representa un 0,3%. Retiró todos los decretos en materia medioambiental y solo a través de la presión de la ciudadanía repone un decreto que defiende la herramienta de Darwin. O sea, es una cuestión que uno no creía que iban a caer tan bajo”, arremetió.

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Además, cuestionó los lineamientos en materia de política exterior y también abordó el debate que ha generado la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, e instó a considerar la “relevancia” que tiene su figura.

Asimismo, sugirió escuchar a personas como el exministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker. “Ni siquiera estamos hablando de personas que son de nuestro sector político, sino de personas que han tenido roles importantes”, agregó.

Por su parte, la exministra Javiera Toro, respecto a las auditorías, sostuvo que se trata de una facultad que tiene el Estado para establecer mecanismos de revisión que permiten analizar diversos procesos al interior de los ministerios, así como también la facultad que tiene la Contraloría General de la República (CGR) en el plano externo.

“Desde el punto de vista de quienes estuvimos en el gobierno anterior, no hay nada que esconder y, por lo tanto, toda la información que ya entregamos, y que además se encuentra en los ministerios y en los servicios, está absolutamente a disposición”, enfatizó.

En cuanto a las medidas que ha anunciado el Mandatario, sostuvo que “hay algunos aspectos que nos causan preocupación”.

“Cuando hablamos de que tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social, me tocó ver cómo, gracias a la capacidad de recuperar el crecimiento económico y a la política social, las cifras de disminución de la pobreza en nuestro país han dado buenos resultados, y ahí hay una trayectoria que hay que reconocer. Entonces, preocupa que se busque interrumpir esa trayectoria con recortes radicales al gasto. Estamos muy atentos a eso”, concluyó.