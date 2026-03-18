Ministra Sedini hace balance de las medidas del Presidente Kast en su primera semana de gobierno: “No es un copamiento comunicacional, es trabajar”

Este miércoles 18 de marzo, el Presidente José Antonio Kast cumplió una semana desde que asumió su mandato. En ese contexto, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, realizó un balance de las diversas iniciativas que ha promovido el Ejecutivo y también abordó la situación económica que enfrenta el país ante el conflicto en Medio Oriente.

Durante este miércoles, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, realizó un balance en el marco de la primera semana que cumplió José Antonio Kast en la Presidencia de la República.

En primer lugar, destacó que se ha desplegado una agenda de emergencia que propone cambios y medidas concretas para afrontar temáticas de seguridad y fomentar el crecimiento económico. Entre las iniciativas, mencionó la denominada política “Escudo Fronterizo”, el plan de reconstrucción nacional, el ingreso de 20 urgencias legislativas y el instructivo de auditorías para indagar en el uso de recursos en los diversos ministerios.

Además, se refirió al nombramiento del comisionado presidencial para la Macrozona Norte, el vicealmirante (r) Alberto Soto Valenzuela, y del encargado de la reconstrucción, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, tras los incendios en Viña del Mar, Penco, Ñuble y Biobío.

El impacto económico que podría causar el Conflicto en Medio Oriente

En cuanto a la arista económica, la secretaria de Estado subrayó: “Lo que estamos viviendo hoy es una crisis energética de proporciones históricas. La guerra en Medio Oriente está afectando a todos los países del mundo, y Chile no está exento de esta realidad. Las gasolinas subieron cerca de un 35% a nivel internacional y el diésel cerca de un 55%”.

Y agregó: “Esto es una realidad internacional que, lamentablemente, a los chilenos también nos golpea, y tenemos que ser muy conscientes y muy transparentes con la ciudadanía. Si nosotros no hacemos nada, el costo para Chile puede llegar a ser cerca de US$3.000 millones, y, como ustedes bien saben, esa plata no la tenemos; es una crisis gigantesca para el Estado”.

Por tanto, adelantó que actualmente el jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, está elaborando un plan “responsable con la situación fiscal que heredamos”.

“Estamos en una posición en la que estamos obligados a tomar medidas concretas y responsables, porque esto es una crisis internacional que golpea a todos los países y también a los chilenos”, remarcó.

Consultada por los nombramientos pendientes de seremis y embajadores, señaló que este anuncio se realizará durante los próximos días y que se está llevando a cabo “un trabajo exhaustivo para poder elegir los mejores nombres y realizar las revisiones correspondientes”.

El retiro de decretos

Respecto de la controversia que ha generado el retiro de diversos decretos de la administración saliente, aclaró que “estos fueron entregados y propuestos a última hora”.

“Esto implica que nosotros, de manera responsable, lo que hemos hecho es retirarlos para poder analizarlos. Lo que estamos haciendo es ser muy transparentes nuevamente con la ciudadanía: revisarlos, analizarlos en su mérito y, si es que cumplen con todos los requisitos y van en beneficio de Chile, los volveremos a presentar. Algunos los revisaremos, los modificaremos y veremos si corresponde reintegrarlos o retirarlos definitivamente. Pero lo importante es actuar con responsabilidad”, complementó.

Al ser consultada sobre si es sostenible la estrategia comunicacional del Ejecutivo, concluyó: “No es un copamiento comunicacional, es trabajar, y trabajar en serio. Eso es lo que está haciendo el gobierno del Presidente Kast: ponerle urgencia a los proyectos y a las emergencias que los chilenos nos dijeron que existían, que diagnosticamos y sobre las que ofrecimos actuar”.

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