Frente Amplio desdramatiza que oficialismo no tenga lista única: “Todos seguimos al lado de la candidatura de Jara”

La timonel del FA, Constanza Martínez, remarcó que "sigue pendiente el objetivo de poder tener una mayoría parlamentaria, la mayoría de los partidos estamos en esta idea".

El oficialismo fracasó en las negociaciones para llevar una lista única de cara a las elecciones parlamentarias de noviembre.

Este martes el FRVS dio a conocer que tomó la decisión de no ir en la lista única, y, en cambio, conformará una segunda lista junto a Acción Humanista (AH). Esto habría ocurrido por disputas respecto a los cupos de diputados.

Tras ello, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, desdramatizó la situación y dijo que la mayoría de los partidos continúa con el objetivo de poder obtener una mayoría en el Congreso.

Martínez fue consultada sobre cómo queda el liderazgo de la candidata Jeannette Jara, quien abogó para que el oficialismo tuviera una lista única, al igual que el presidente Gabriel Boric. “Son liderazgos que están probados y que ya han mostrado su línea política y han logrado hacer confluir a los partidos en su candidatura”, respondió desde la sede del Partido Socialista.

“Desdramatizaría la situación, no por bajarle perfil, sino porque hoy día todos seguimos al lado de la candidatura de Jeannette, así lo plantearon muy claramente el FRVS y AH”, remarcó.

Respecto a si esta decisión podría beneficiar a la derecha, debido a la división de los votos, la timonel frenteamplista comentó que “acá sigue pendiente el objetivo de poder tener una mayoría parlamentaria, la mayoría de los partidos estamos en esta idea. Son legítimas las visiones que tienen”.

En esa línea, hizo un llamado a la responsabilidad “de los desafíos que tenemos hoy día como sector, en general, con un candidato como (José Antonio) Kast que planteó que el Congreso no era necesario. Si no nos hacemos cargo de eso, es complejo”.

Y agregó que el proyecto común que tenemos con la FRVS y con AH sigue en pie.

“La mayoría de partidos estamos pendientes que la unidad es el camino”, cerró.