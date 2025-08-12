Kast y eventual minoría parlamentaria en su próximo Gobierno: “El Congreso es importante, pero no tan relevante como piensan”

En su intervención en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, el candidato del Partido Republicano además defendió la autonomía del Presidente, apuntó al exceso de propuestas legislativas “populistas” y afirmó que en el país “no hay respeto por la autoridad”.

En medio del XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó los cuestionamientos sobre la viabilidad de un eventual gobierno liderado por él.

En su intervención, Kast apuntó directamente a los analistas políticos, al Congreso y al actual marco de gobernabilidad, dejando claras sus posturas sobre el equilibrio de poderes.

Los dichos de José Antonio Kast

“Ojo con los analistas políticos. (…) Muchos dicen lo que va a pasar, y cuando no ocurre, tienen buenas excusas para justificarse”, advirtió al comenzar su discurso, y criticó duramente lo que considera una sobrevaloración de ciertos actores políticos.

En un tono enfático, Kast defendió la autonomía presidencial para impulsar su agenda.

“El Congreso tiene que respetar las facultades del Presidente. Estamos llenos de propuestas populistas que sobrepasan los límites del rol parlamentario”, aseguró.

Añadió, además, que muchas de esas iniciativas ganaron fuerza tras el estallido social, en un contexto que calificó como “de descontrol institucional”.

Para el líder republicano, una de las claves está en recuperar el sentido de la autoridad, y en ese sentido esbozó una frase que generó bastante polémica.

“Hoy no hay respeto por la autoridad. El Congreso es importante, pero no tan relevante como algunos piensan”, sostuvo.

En tanto aseguró que su gobierno se enfocaría en aplicar la legislación ya existente en vez de impulsar nuevas normas: “No necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo”.

Kast responde a las críticas

Más tarde, en conversación con la prensa, Kast matizó sus declaraciones, asegurando que sus dichos fueron “malinterpretados” por algunos sectores.

“El Estado tiene que garantizar seguridad, el Poder Judicial debe aplicar la ley y el Congreso debe actuar dentro de sus atribuciones, sin invadir las exclusivas del Ejecutivo”, explicó.

El aspirante a La Moneda también insistió en que cada poder del Estado debe cumplir su rol sin sobrepasar al otro, y que su llamado no busca concentrar poder, sino ordenar las funciones institucionales.

Finalmente, aclaró que sus comentarios sobre la “potestad reglamentaria” no deben confundirse con la idea de gobernar por decreto.

“Señalé que hoy día habíamos visto cómo el poder fiscalizador de la administración pública estaba ejerciendo un rol. Es decir, cada uno que haga su trabajo (…) y también hablé de lo que es la potestad reglamentaria. Eso es algo que existe”, puntualizó