Frente Amplio se baja del Senado en La Araucanía y se abre la puerta a candidatura de Loncon por el PC

La academica competirá internamente con el del abogado Sergio Ehijos, y la decisión final se tomará en las próximas horas.

El Partido Comunista (PC) estaría considerando ofrecerle un cupo senatorial a la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.

Esto luego de que, tras una intensa jornada de negociaciones en la sede del Partido Socialista (PS), donde representantes del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) ajustaron los últimos detalles de sus acuerdos electorales de cara a las próximas elecciones parlamentarias.

En la instancia, el Frente Amplio (FA) anunció su intención de no presentar candidatura senatorial en la Región de La Araucanía, descartando así a los tres nombres que habían circulado en las últimas semanas: Verónica López-Videla, Camilo Villagrán y la propia Elisa Loncon.

Cabe recordar que la académica manifestó sus intenciones de postular al Senado como independiente, pero formando parte de la bancada del FA, debido a su cercanía con el partido.

No obstante a esta decisión, otros partidos de la coalición sí competirán por el escaño en esa circunscripción.

Entre ellos, el Partido Liberal, que postula al exsenador Eugenio Tuma; el Partido Radical; el PS, con Ronald Kliebs; el PPD; la DC, con Francisco Huenchumilla; y el PC.

Según La Tercera, su nombre compite internamente con el del abogado Sergio Ehijos, y la decisión final se tomará en las próximas horas.

El acuerdo alcanzado implicó también una cesión clave por parte del PC, que decidió no presentar candidaturas a diputado en los distritos 22 y 23 de La Araucanía, lo que permitió destrabar la negociación.

En esos lugares, el FA llevará cuatro postulantes: Luis Penchuleo y la exconvencional Manuela Royo en el distrito 22, y la actual diputada Ericka Ñanco junto a Christian Dulansky en el distrito 23.