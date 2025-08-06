¿De la Convención al Congreso? Revelan posible candidatura al Senado de Elisa Loncón

Aunque la candidatura no ha sido confirmada por Loncon, el Frente Amplio ya discute su incorporación como parte de una estrategia parlamentaria que podría incluir también al exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa.

El Frente Amplio baraja una jugada estratégica de cara a las próximas elecciones parlamentarias; impulsar una candidatura al Senado de la académica mapuche y expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, como independiente por la Región de La Araucanía.

La posible postulación fue destacada por la diputada frenteamplista Ericka Ñanco, quien representa a la misma zona y mantiene una relación cercana con Loncon.

“Recibimos con alegría su disposición a competir con nuestro respaldo por un escaño senatorial en La Araucanía”, declaró la diputada, según La Tercera.

Ñanco también subrayó que la decisión se enmarca en una línea política adoptada este año por el comité central del FA, que busca incorporar activamente a representantes de los pueblos originarios en sus listas.

Loncon aún no ha confirmado oficialmente su candidatura ni definido a través de qué partido lo haría, pero su nombre ya genera expectativa en el bloque oficialista.

Respeto a la independencia política de Loncón

Desde el Frente Amplio aclaran que respetarán su autonomía y cualquier decisión que tome respecto al respaldo político que acepte.

La propuesta surgió en medio de las conversaciones del oficialismo para conformar pactos parlamentarios.

La expresidenta de la Convención ha tenido algunos acercamientos recientes con el FA, entre ellos su participación en el aniversario de la colectividad liderada por Constanza Martínez, lo que encendió las especulaciones sobre un eventual rol electoral.

De concretarse la postulación de Loncon, podría compartir lista con el exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, actual militante del Frente Amplio, quien explora una candidatura a la Cámara de Diputados.