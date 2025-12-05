Frei pide más plazo al tribunal supremo DC para entregar descargos tras suspensión de su militancia

El expresidente, actualmente en China, solicitó tiempo adicional para responder a la denuncia presentada por la directiva de Francisco Huenchumilla, que derivó en la congelación de su militancia tras reunirse con José Antonio Kast.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle pidió más plazo al tribunal supremo de la Democracia Cristiana (DC) para presentar sus descargos, luego de que el órgano disciplinario suspendiera preventivamente su militancia por la reunión que sostuvo con el candidato presidencial José Antonio Kast.

El expresidente envió un correo electrónico desde China a la secretaría del tribunal, argumentando que la diferencia horaria y las restricciones de internet le han impedido responder con claridad a la denuncia presentada por la directiva nacional, encabezada por Francisco Huenchumilla.

Lee también: “¿Chile se cae o no a pedazos?: Frase de Boric reordena el debate político entre Jara y Kast de cara al balotaje presidencial“

El tribunal sesionó de manera telemática este jueves y accedió a otorgarle diez días hábiles adicionales a partir de su regreso al país, previsto para el próximo 6 de diciembre.

En la DC llamó la atención que Frei solicitara un plazo formal, ya que en episodios anteriores —como su apoyo al “Rechazo” en 2022 o sus respaldos a candidatos independientes ligados a la derecha— optó por no enviar descargos ante el tribunal.

Esta vez, su petición hace prever que sí presentará una defensa para mantener su militancia, la misma que aseguró públicamente no piensa renunciar.