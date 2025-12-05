¿Chile se cae o no a pedazos?: Frase de Boric reordena el debate político entre Jara y Kast de cara al balotaje presidencial 

Las palabras del Presidente Boric ante la Sofofa generaron reacciones inmediatas en la disputa presidencial. José Antonio Kast acusó desconexión con la realidad, mientras que Jeannette Jara defendió el desempeño económico del país y llamó a instalar esperanza en vez de miedo.

Las declaraciones del Presidente Gabriel Boric en la cena anual de la Sofofa, donde aseguró que “Chile no se cayó a pedazos”, marcaron la agenda política del tramo final previo a la segunda vuelta presidencial y abrieron un nuevo flanco de debate entre las candidaturas presidenciales de José Antonio Kast y Jeannette Jara.

“Debemos estar contentos y ponernos otros límites, pero no caer en catastrofismos ni profecías autocumplidas. Chile no se cayó a pedazos y tenemos buenos motivos para estar orgullosos”, dijo Boric, destacando el diálogo entre empresa y Estado.

Kast: “El Presidente está desconectado de la realidad”

El abanderado del Partido Republicano reaccionó con dureza a los dichos del Mandatario. “El Presidente lamentablemente está desconectado de la realidad del país. Chile no es el Chile que él ve. Las mismas personas con las cuales estuvo ayer saben que hay un millón de desempleados y más de dos millones en la informalidad”, afirmó.

Kast vinculó su crítica a la última elección, asegurando que la ciudadanía expresó su cansancio con el rumbo actual. También cuestionó la gestión del Gobierno en seguridad, emergencias y vivienda, aludiendo a compromisos con familias afectadas por incendios y a demoras en soluciones habitacionales.

“El Presidente dice que Chile no se cae a pedazos, pero que le pregunte a los familiares de las 40 mil personas que mueren al año por falta de atención en salud, o a quienes esperan una década por una vivienda”, añadió. El candidato reiteró críticas al Mandatario por supuestos “apitutados” en cargos públicos.

Jara: “El progresismo ha hecho que Chile crezca”

Desde San Bernardo, la candidata del oficialismo Jeannette Jara tomó una posición opuesta, otorgando respaldo a la mirada de Boric respecto del panorama económico. “La centroizquierda y el progresismo han hecho que Chile crezca”, sostuvo.

Jara defendió un enfoque de optimismo económico, señalando que el país enfrenta un escenario favorable. “En vez de encender el miedo, quiero encender la esperanza. La perspectiva económica es muy positiva. El precio del cobre subirá en los próximos años. ¿Cómo no vamos a estar optimistas? Chile tiene un gran futuro por delante”, dijo.

La candidata destacó que, pese a las dificultades iniciales del Gobierno vinculadas a inflación, estancamiento económico y pandemia, existen avances reconocidos. “Las clasificadoras de riesgo internacional tienen muy bien categorizado al país. La cartera de inversiones cercana a US$ 80 mil millones está pendiente para los próximos meses y pretendo destrabarla”, afirmó.