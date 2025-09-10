Franco Parisi relata visita a La Legua: “La gente no me pedían casa, me pidieron un abrazo”

En una primera etapa, uno de los que tomó la palabra fue Franco Parisi, del PDG, quien relató una experiencia que vivió en La Legua.

La noche de este miércoles se está llevando a cabo el primer debate presidencial que reúne a los 8 candidatos que buscarán llegar a La Moneda en noviembre.

En una primera etapa, uno de los que tomó la palabra fue Franco Parisi, del PDG, quien relató una experiencia que vivió en La Legua.

“Sí, estuve en La Legua, el domingo. Preciosa gente, desesperada. Llegué con el corazón triste y el alma, pero con una pena horrible”, indicó en el marco del debate organizado por CHV.

Según el relato de Parisi, la gente de dicho sector de la capital “no me pedían casa, no me pedían una caja con comida. Me pidieron un abrazo. Abrazo que me lo han pedido en muchas ciudades de gente pobre”.

“Que me dicen que es tan cansado que los tilden de facho o comunacho. Porque nos hace mal. Dudo que algunos nos puedan decir que pueden hacer un gobierno de unidad nacional. Si ayer abrazaban a Pinochet cuando les convenía y después le clavaban la espalda”, cerró.