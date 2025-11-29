Francisco Vidal elogia consulta del PDG y afirma que aún hay un gran porcentaje de votantes en “duda”

El exministro de Estado y uno de los voceros de Jeannette Jara, Francisco Vidal, destacó la consulta que realizará el Partido de la Gente sobre su postura de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre. “Me parece estupenda la idea de consultarles a los militantes para dónde ir”, afirmó.

El exministro y uno de los voceros de Jeannette Jara, Francisco Vidal, se refirió a los desafíos en este segundo tiempo de la carrera presidencial y también abordó la consulta digital que realizará el Partido de la Gente (PDG) este domingo 30 de noviembre.

En ese contexto, sostuvo que es necesario dirigirse a las más de 15.791.056 personas que forman parte del padrón electoral y que participarán en el balotaje del próximo 14 de diciembre.

Respecto a las definiciones del PDG sobre su postura de cara a los comicios, donde las alternativas serán apoyar a Jeannette Jara (Pacto Unidad por Chile), a José Antonio Kast (Partido Republicano) o votar nulo, comentó que esta instancia está dirigida solo a la militancia, que bordea entre 20 y 30 mil personas. En primera vuelta, el excandidato Franco Parisi obtuvo 2.552.649 votos, equivalentes al 19,7 por ciento.

“Me parece estupenda la idea de consultarles a los militantes para dónde ir. En las encuestas que hay, se desagrega un poco: del voto de Parisi, un 30% va para Kast y un 22% para Jara. Pero, cerca de un 40% está en duda”, subrayó.