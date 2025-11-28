Elecciones 2025: PDG definirá su opción presidencial para la segunda vuelta este domingo 30 de noviembre

De cara a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, el Partido de la Gente realizará este domingo 30 de noviembre su consulta digital para definir si respalda a alguno de los candidatos o si se inclina por el voto nulo.

En medio de la segunda vuelta presidencial que se disputará este próximo 14 de diciembre, donde se definirá quién será el próximo Presidente de la República entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el Partido de la Gente (PDG) realizará una consulta interna este domingo 30 de noviembre para definir su inclinación.

Cabe destacar que solo los militantes de la colectividad podrán participar en esta instancia, donde tendrán tres opciones de cara al balotaje: Jara, Kast o voto nulo. Esta última alternativa ha sido impulsada por la diputada Pamela Jiles a través de redes sociales.

La consulta se desarrollará entre las 10:00 y las 13:00 horas.

¿Por qué es importante la decisión del PDG?

El excandidato presidencial Franco Parisi obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta, donde acumuló 2.552.649 votos (19,7%), manteniendo su liderazgo en cuatro regiones del norte del país y superando al abanderado del Partido Republicano en diversas comunas de la Región Metropolitana. Por lo tanto, su electorado será clave en los resultados electorales.