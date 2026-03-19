Formalización del Caso Bruma continuará este viernes luego de que la defensa presentara nuevos informes

La acusación apunta a tres tripulantes del barco cobra, a quienes se les imputa el delito de homicidio culposo reiterado.

La audiencia de formalización del Caso Bruma, que estaba programada para este jueves en el Juzgado de Garantía de Coronel, fue suspendida luego de que la defensa de los acusados presentara nuevos antecedentes mediante informes, los cuales no habían sido entregados anteriormente al tribunal.

La acusación del Ministerio Público apunta a tres tripulantes del Cobra: el capitán Roberto Mansilla; el oficial de guardia de puente, Luis Macaya Andrade; y el vigía, Jaime Sandoval Lepe, por el delito de homicidio culposo reiterado.

Asimismo, la parte querellante busca que la empresa Blumar también tome responsabilidad por lo ocurrido en la madrugada del 30 de marzo del 2025.

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Luego de la presentación de los nuevos informes por parte de la defensa, la Fiscalía señaló que estos se trataban de un informe en derecho y dos documentos de pericias, a los que no tuvo acceso.

Tras esto, solicitaron reprogramar la audiencia para estudiar los documentos entregados y preparar su réplica.

De esa manera, la instancia fue reprogramada para este viernes 20 de marzo a las 08:30 horas, donde se espera que se discutan las medidas cautelares y los nuevos antecedentes presentados por la defensa.