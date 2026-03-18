“Chocamos esa lanchita”: Cronología del Caso Bruma tras nuevas revelaciones de la tragedia que dejó siete pescadores fallecidos

A casi un año de la desaparición de siete pescadores artesanales tras el choque de la lancha Bruma con el barco Cobra, siguen apareciendo nuevos antecedentes que podrían esclarecer lo ocurrido frente a las costas de Coronel, en la región del Biobío.

Este 30 de marzo se cumplirá un año desde la desaparición de siete pescadores artesanales a bordo de la lancha a motor Bruma, tras ser impactados por el barco Cobra, de la empresa Blumar, a 15 kilómetros de la costa de Coronel, región del Biobío.

Una reciente investigación de Meganoticias reveló que Héctor Zambrano Matamala, Clinio Rojas Villanueva y Óscar Muñoz Heller, quienes eran tripulantes a bordo del buque pesquero industrial Cobra, afirmaron haber sentido un impacto la madrugada en que ocurrió el naufragio.

Este descubrimiento reafirma la hipótesisl Ministerio Público de que en el Cobra sí percibieron el impacto y no prestaron ayuda a los siete pescadores que terminaron desapareciendo en el mar.

Durante este miércoles, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, afirmó que están abiertos a ampliar la imputación a más personas si los resultados lo respaldan. Por el lado de la defensa, sostuvieron que lo ocurrido entre el Cobra y el Bruma fue un accidente.

30 de marzo de 2025: El día de la desaparición de los pescadores

Lo que debía ser una jornada más de pesca para José Luis Medel Sepúlveda, José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Balladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz, Carlos Hugo Escárate Ramírez y Jonathan Daniel Torres Saldaña, terminó convirtiéndose en una tragedia.

El Bruma zarpó de la caleta de Coliumo el 29 de marzo y a eso de las 02:00 del 30 de marzo, cuando se encontraba 15 kilómetros mar adentro frente a las costas de Coronel, se perdió contacto con la lancha.

Entre las 02:30 y las 03:00, el Cobra, que se encontraba realizando faenas de pesca, cambió de curso hacia donde se encontraba el Bruma. Aproximadamente a las 03:07, la embarcación mayor impactó con el Bruma. Tras esto, el Cobra redujo su velocidad, pero no rescató a los pescadores del Bruma.

Horas más tarde, inició la búsqueda y se encontró la embarcación semihundida en altamar, sin rastros de los siete tripulantes ni de la lancha de emergencia.

31 de marzo de 2025: Se sospecha de una colisión con el Cobra

Familiares de los pescadores levantaron la hipótesis de que el Bruma habría sido impactado por una embarcación mayor que se dio a la fuga sin prestar auxilio. El capitán Cristián Díaz de la Gobernación Marítima confirmó una “colisión registrada en zona“, activando protocolos SAR extendidos.

1 de abril de 2025: Entra en escena Cobra

Se identificó al barco Cobra, de la empresa Blumar, como posible involucrado en el choque. La nave llegó al puerto de San Vicente, en Talcahuano, para peritajes, y se constató que su casco y hélice presentaban restos compatibles con otra embarcación.

Ante este indicio, Gerardo Balbontín, gerente de Blumar, afirmó que la tripulación del Cobra no sintió impacto alguno. Asimismo, surgieron las primeras declaraciones de los tripulantes del navío de Blumar, las cuales resultan ser contradictorias.

Las bitácoras muestran al Cobra en la zona exacta del impacto alrededor de las 03:00.

3 y 4 de abril de 2025: Primeros hallazgos

Se encuentran objetos personales y balsa de emergencia cerrada, así como también restos biológicos en el Cobra. Los peritajes revelaron que el Bruma quedó partido en dos, lo que refuerza la hipótesis de una colisión directa.

Luego, se encontró la lancha de emergencia completamente cerrada y sin activar, descartando la posibilidad de que los tripulantes estuvieran con vida.

El abogado Rafael Poblete, representante de las familias de los pescadores desaparecidos, presentó una querella por homicidio ante el Juzgado de Garantía de Coronel. Aseguró que ya no se trataba de un cuasidelito, sino de un crimen, considerando la certeza de las muertes.

Además, solicitó arraigo para el barco Cobra y su capitán, señalando que este último era el primer responsable de la seguridad de la nave, según la Ley de Navegación.

“Esto no fue una colisión, fue un atropello. Pasaron como si destrozaran embarcaciones menores. No tomaron ninguna precaución”, dijo Poblete, quien comparó el caso con otro ocurrido hace cinco años en Arauco, también vinculado a una embarcación industrial que impactó a una nave artesanal, con resultado fatal.

Abril, mayo y junio de 2025: La investigación del Caso Bruma

Juan Roberto Sanhueza Ánriquez, tripulante del “Cobra”, desapareció justo el día en que debía declarar ante la PDI. Según se dio a conocer, había salido a una sesión psicológica gestionada por Blumar, pero no volvió ni asistió a la diligencia. Tras ello, se presentó una denuncia por presunta desgracia.

La fiscal Marcela Cartagena asumió la investigación e imputó a los tripulantes del Cobra en medio de la investigación por homicidio culposo y omisión de auxilio.

Simultáneamente, se localizó la proa del “Bruma” con severos daños estructurales. La quilla estaba doblada, lo que dio indicios sobre la dirección y fuerza del impacto. También se encontró el ancla, y se intensificaron las labores de peritaje.

Desde la Gobernación Marítima de Talcahuano señalaron que el operativo de búsqueda y salvamento por la desaparición de los tripulantes de Bruma estaría activo hasta el domingo 13 de abril, completando con ello “14 días ininterrumpidos de rebusca desde su activación el pasado 30 de marzo”.

El Laboratorio de Criminalística PDI analizó el casco, hélice y tuberías del Cobra, detectando trazas biológicas, restos óseos y ADN compatible con tripulantes del Bruma. Robots submarinos recuperaron restos de la lancha partida, dando cuenta que la pintura blanca en la hélice coincidía con la de la lancha.

El gobierno presentó una querella por homicidio culposo. Además, se filtró un audio que sugería un “ruido anormal” por parte de los tripulantes Cobra, acelerando las imputaciones formales.

A mitades del año, cinco avances marcaron la investigación: hallazgos forenses definitivos, pérdida de registros clave del Cobra y múltiples querellas contra Blumar. Las familias y el Gobierno sumaron querellas y se detectaron infracciones a la Ley de Supersol.

Además, no había registro de la caja negra del Cobra del día del incidente (30 de marzo), estando solo las del 29 y 31, detectando inconsistencias de navegación.

Agosto, noviembre y diciembre de 2025: Mensajes de WhatsApp

Mensajes privados de tripulantes filtrados admitieron que existió un choque. La Fiscalía preparaba formalizaciones contra Mancilla, Macaya, Sandoval y Blumar por homicidio culposo. La audiencia quedó fijada para mayo del 2026.

Se revelaron mensajes de WhatsApp del tripulante del Cobra, Héctor Zambrano, en el que afirmó que la madrugada del 30 de marzo sintieron un “pencazo fuerte”.

Se llevó a cabo un análisis de geolocalización que confirmó al Cobra en zona de impacto.

El 18 de noviembre, la Fiscalía notificó a tres tripulantes y a la empresa que serán formalizados; ante esto, el Juzgado de Garantía de Coronel fijó fecha para la audiencia.

La Armada cerró la Investigación Sumaria Administrativa Marítima (ISAM) confirmando colisión a las 03:07:45 del 30 de marzo y omisión de rescate. Ante esto, impuso sanciones graves y adelantó la formalización para marzo del 2026, lo que valida la tesis de los querellantes.

En cuanto a las sanciones, el capitán Mancilla quedó con inhabilidad perpetua de su licencia, Macaya con dos años de suspensión y Sandoval con un año de suspensión. En tanto, la formalización quedó fijada para el 18 de marzo a las 08:30 en Coronel.

Marzo 2026: Nuevos audios salen a la luz

Una investigación de Meganoticias reveló audios de Zambrano, Rojas, Muñoz grabados horas después del choque del 30 de marzo. En estos mensajes privados aparecen frases como “chocamos esa lanchita“, “sentimos un pencazo fuerte que movió el barco” y “hundimos la lancha” junto a referencias a radares apagados “para dormir mejor”.

Los querellantes, representados por el abogado Rafael Poblete, elevaron su acusación de homicidio culposo a homicidio simple, argumentando dolo eventual por la continuación de la navegación tras el impacto audible.

Las defensas de Blumar y tripulantes denunciaron manipulación contextual de los audios, alegando que eran conversaciones informales sin admisión formal de culpa.

18 de marzo de 2026: Formalización por el Caso Bruma

Este miércoles 18 de marzo, se llevó a cabo la formalización en contra de tres tripulantes de la embarcación Cobra, el capitán Roberto Mansilla; el oficial de guardia de puente, Luis Macaya Andrade; y el vigía, Jaime Sandoval Lepe.

La fiscal Marcela Cartagena afirmó que este jueves solicitarán al juez un plazo de investigación y aseguró que “si los resultados de las pericias nos dicen otra cosa, también estamos abiertos a ampliar nuestra imputación a otras personas o en otro sentido respecto a los mismos imputados“.

Asimismo, el abogado de la defensa, Alejandro Espinoza, señaló que lo ocurrido el 30 de marzo del 2025 fue “un accidente“.

Según argumentó, los audios revelados recientemente se encontraban hace meses en la carpeta investigativa y apuntó en contra de las medidas requeridas por la Fiscalía: “Las cautelares que ha solicitado el querellante son absolutamente impertinentes porque se refieren a hechos que no están formalizados”.

“El Ministerio Público ha llegado a dos conclusiones, la primera es que esto es un accidente, que no hay dolo, no hay intención de nadie de provocar esta tragedia. Lo segundo, que no existió de parte de la tripulación conocimiento del abordaje”, agregó.

“Tenemos una resolución del Ministerio Público que establece que la tripulación no se percató del accidente y que no existió absolutamente ninguna conducta dolosa (…) El no prestar ayuda significaría una conducta eventualmente delictual en la medida que la tripulación se hubiera percatado del accidente. Como la tripulación, como ha quedado claro en esta audiencia, no se percató del accidente, esa figura penal no concurre en este caso”, cerró el abogado defensor.