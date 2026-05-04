Temblor se registra durante la madrugada en el norte de Chile

Un sismo de magnitud 4,6 se registró durante la madrugada de este lunes en la Región de Atacama, según información entregada por el Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 04:22 horas y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al oeste de Caldera.

El organismo detalló que el sismo tuvo una profundidad de 35 kilómetros, con una magnitud de 4,6 Mw.

Hasta el momento, no se han informado daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto del temblor.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado situaciones de emergencia asociadas al evento.