Vivanco en pausa, cautelares en juego: Lo que dejó el “día 2” de formalización y lo que se define el viernes sobre la trama bielorrusa

La audiencia no tuvo sesión este miércoles, tras dos jornadas en que Fiscalía y querellantes reforzaron la tesis de cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa”. El jueves quedará el turno de la defensa y el viernes el 7° Juzgado de Garantía resolverá las cautelares solicitadas.

La formalización de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco entró este miércoles en una pausa procesal, luego de dos jornadas consecutivas de audiencia ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El cronograma fijó un receso para que la defensa revise antecedentes y prepare su respuesta a la solicitud de prisión preventiva, cuya resolución quedó programada para el viernes.

Vivanco enfrenta imputaciones vinculadas a la denominada “trama bielorrusa” o “Muñeca bielorrusa”, asociada al litigio del consorcio Belaz-Movitec contra Codelco. En esta etapa, la Fiscalía sostiene delitos de cohecho reiterado y lavado de activos, y ha pedido la cautelar más gravosa.

Qué quedó instalado tras lunes y martes

1) El relato central del Ministerio Público: “intervención” y ruta del dinero. En el primer día, la Fiscalía expuso un cuadro que vincula decisiones y gestiones judiciales en la Tercera Sala con beneficios económicos posteriores, a través de una operatoria que, según su tesis, buscó ocultar el origen de fondos.

Se describe que el foco penal se concentra en presuntas resoluciones favorables a Belaz-Movitec y en una trazabilidad financiera atribuida al entorno de la exministra.

2) La ofensiva de los querellantes en el “día 2”: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Codelco y la Organización de Trabajadores Judiciales pidieron prisión preventiva y llevaron al tribunal piezas que, a su juicio, refuerzan el riesgo procesal y la gravedad institucional del caso.

3) La declaración de Eduardo Lagos como pieza de alto impacto (y con disputa abierta): Durante la audiencia, querellantes citaron reiteradamente el testimonio del abogado Eduardo Lagos (también imputado), donde se alude a pagos y a la posibilidad de influir en el voto de Vivanco. En esa misma exposición se incorporó una frase que los intervinientes usaron para sostener la idea de “venta de fallos”.

Trascendió además que Lagos no firmó su declaración y acusó presiones, lo que abrió un flanco: el 10 de febrero se resolvería si ese testimonio se puede usar, dado que el abogado busca su nulidad.

4) “Indicios” por viajes: el CDE añadió coincidencias de vuelos entre Vivanco, su pareja y un directivo del conglomerado, como parte del esfuerzo por acreditar cercanía con intereses ligados a la firma. La defensa respondió, según el mismo reporte, que ese dato no tenía relevancia.

5) Un eje nuevo: Ley de Delitos Económicos: En la jornada del martes, abogados de Codelco plantearon que el pronóstico de pena debía mirarse bajo reglas de la Ley de Delitos Económicos, con un estándar más estricto para beneficios en libertad; en esa línea, sostuvieron que el cumplimiento efectivo resultaba altamente probable, como argumento para respaldar la prisión preventiva.

#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Freire, exfiscal, por Caso Vivanco: “Es un hecho de la máxima gravedad. Se está cuestionando a la máxima autoridad de un poder del Estado. Es como si se cuestiona por un caso de corrupción al Presidente de la República” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/01MRE4uphC — CNN Chile (@CNNChile) January 27, 2026

Qué viene jueves y viernes: dónde se juega la discusión

Jueves: con el receso del miércoles, el tramo del jueves queda como el espacio clave para que la defensa conteste el fondo de la imputación y, sobre todo, refute los criterios de cautelar: peligro para la seguridad de la sociedad, riesgo para la investigación y eventual peligro de fuga.

Tras lo visto el martes, también se espera una respuesta específica a dos focos: el uso de la declaración de Eduardo Lagos y la tesis de aplicación de la Ley de Delitos Económicos.

Viernes: el juez resolverá si acoge la prisión preventiva u opta por una cautelar menos intensa.

El resultado dependerá de cómo el tribunal valore (i) la solidez del encadenamiento entre actos judiciales y beneficios, (ii) el estándar de riesgo procesal, y (iii) la controversia por evidencia discutida, como el testimonio de Lagos, que ya asoma como punto litigioso con calendario propio.

Reacciones y contexto: por qué el caso pega en el sistema

En el debate público, exautoridades del Ministerio Público han descrito el caso como un hecho de máxima gravedad por el tipo de imputación y su impacto en la confianza institucional. En CNN Chile, el exfiscal Freire enmarcó el episodio como uno de los golpes más delicados para la judicatura, precisamente por la naturaleza de los delitos atribuidos.

En paralelo, publicaciones sobre antecedentes internos han reactivado alertas previas dentro del Poder Judicial respecto del rol público de Vivanco. Se atribuye al exministro de la Suprema Sergio Muñoz un mensaje a la académica Josefina Matus, con una advertencia sobre el “exceso de protagonismo” y el riesgo institucional asociado.

#HoyEsNoticiaCNN | [Entrevista] Exfiscal Freire por caso Vivanco: “Es un hecho de máxima gravedad. Como si se cuestionara por corrupción al Presidente”https://t.co/NMgi7ghFTT — CNN Chile (@CNNChile) January 27, 2026

Esta es una investigación y un proceso judicial en curso. Vivanco mantiene la presunción de inocencia, y el mérito de los antecedentes se evaluará en las resoluciones del tribunal y, eventualmente, en un juicio oral.