Exfiscal Freire por caso Vivanco: “Es un hecho de máxima gravedad. Como si se cuestionara por corrupción al Presidente”

El abogado también subrayó que “la inmensa mayoría de los jueces no son corruptos” y advirtió que, de confirmarse los hechos en el caso de Vivanco, podrían surgir nuevos casos relacionados con irregularidades dentro del sistema judicial.

El exfiscal Ricardo Freire, quien investigó el caso de Ángela Vivanco, se refirió este martes a la investigación y sus implicancias en conversación con Hoy Es Noticia, asegurando que la causa afecta directamente la percepción de la justicia en Chile.

Vivanco, exministra de la Corte Suprema, fue detenida el domingo pasado en medio de la indagatoria que realiza Fiscalía en torno al Caso Muñeca Bielorrusa, donde la abogada es investigada por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

La exjueza fue formalizada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago durante dos jornadas.

“Es un hecho de la máxima gravedad. Se está cuestionando a la máxima autoridad de un poder del Estado. Es como si se cuestionara por un caso de corrupción al Presidente de la República”, sostuvo Freire, refiriéndose a la acusación que involucra a altos funcionarios judiciales.

A pesar de la relevancia del caso, el exfiscal enfatizó que “puedo asegurar que la inmensa mayoría de los jueces no son corruptos”, destacando que se trata de situaciones excepcionales dentro del Poder Judicial.

Freire también advirtió que, en caso de que los hechos denunciados resulten probados, “es razonable pensar que puedan haber más casos”, dejando abierta la posibilidad de nuevas investigaciones relacionadas con irregularidades dentro del sistema judicial.