Fiscalía y prisión preventiva de Ángela Vivanco: “Nos encontramos satisfechos con la resolución” del tribunal

La exmagistrada de la Corte Suprema es imputada como autora tres delitos de cohecho y un delito de lavado de activos.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, se refirió al resultado de la formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien quedó en prisión preventiva.

El tribunal decretó la medida al considerar que la libertad de Vivanco constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La exmagistrada es imputada como autora tres delitos de cohecho y un delito de lavado de activos.

La persecutora expresó que el Ministerio Público quedó satisfecho con la resolución del tribunal respecto a la medida cautelar y también porque “el tribunal dio por ratificado que tenemos una investigación sólida, que todos los antecedentes expuestos dan cuenta de los delitos” que se le imputan a Vivanco.

“Seguiremos trabajando en investigación porque todavía nos queda harto por delante”, acotó.

Witter aseveró que “la Fiscalía investiga a todas las personas con igual profesionalismo, con igual objetividad. Ahora bien, no hay que desconocer la importancia que implica investigar a una exministra de la Corte Suprema y el efecto que sus resoluciones tuvieron en el sistema de justicia”.

En esa línea, afirmó que se se extremaron las medidas para que la investigación “sea en extremo rigurosa, en extremo profesional y con el mayor celo para que todo esté resguardado, respecto tanto de los derechos de los imputados pero también respecto de que la prueba sea obtenida con autorización judicial y con las mayores garantías posibles”.

Cuando se le consultó sobre si la situación de Vivanco tuvo una respuesta rápida por parte del Poder Judicial, Witter respondió que “el Poder Judicial reaccionó rápidamente removiéndola. Es bastante clara la reflexión que se hace en ese sentido”.

En cuanto a próximas diligencias y una posible reformalización, señaló que se analizará “en la medida que surjan nuevos antecedentes”.