País ángela vivanco

Caso Muñeca Bielorrusa: Dictamina prisión preventiva para Ángela Vivanco

Por CNN Chile

30.01.2026 / 12:35

{alt}

El 7° Juzgado de Garantía resolvió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. La exministra de la Corte Suprema enfrenta cargos por cohecho reiterado y lavado de activos.

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este viernes la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco de la investigación por la denominada trama “Muñeca Bielorrusa”, donde se le imputan delitos de cohecho y lavado de activos.

La decisión se adoptó tras varias jornadas de formalización, en las que la Fiscalía expuso su imputación y solicitó la cautelar más gravosa, mientras la defensa cuestionó la base jurídica de los cargos y sostuvo que no se cumplen los requisitos para restringir su libertad en los términos pedidos por el Ministerio Público.

El tribunal indicó que la imputada deberá reunirse con personal de Gendarmería para informar sobre sus requerimientos de salud.

Vivanco permanecerá en el recinto penitenciario femenino de San Joaquín mientras dure el plazo de investigación.

Qué sigue ahora para Ángela Vivanco

Tras la resolución de cautelares, el caso continúa en etapa investigativa, incluyendo diligencias pendientes.

En términos procesales, más adelante la causa avanza hacia el cierre de investigación, donde el Ministerio Público deberá optar entre presentar acusación para juicio oral, solicitar sobreseimiento o explorar salidas alternativas si correspondiera.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

País Muñeca Bielorrusa: Defensa de Vivanco acusa “presión preventiva” y anuncia que apelará a cautelar ordenada por el tribunal
Se detectan "anomalías" en el suelo del terreno de Julia Chuñil | CNN Prime
Fiscalía y prisión preventiva de Ángela Vivanco: "Nos encontramos satisfechos con la resolución" del tribunal
Caso Muñeca Bielorrusa: Dictamina prisión preventiva para Ángela Vivanco
Riesgo sanitario por acopio de ropa tras incendios forestales: Retiran más de 10 toneladas en Penco y Tomé
Hermosilla arremete contra fiscal Parra y la acusa de “faltar a la verdad”