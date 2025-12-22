Fiscalía presenta acusación contra Manuel Monsalve por abuso sexual y violación

El escrito, presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, da paso al inicio del proceso que podría llevar al exfuncionario a juicio.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresó este lunes la acusación formal contra Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, por los delitos de abuso sexual y violación, en el marco de la investigación por los hechos ocurridos la noche del 22 de septiembre de 2024 en el Hotel Panamericano.

Según la indagatoria, Monsalve habría agredido sexualmente a una subalterna tras compartir una cena con ella, hechos que motivaron su prisión preventiva por seis meses mientras se desarrollaba la investigación.

La Fiscalía solicitó penas diferenciadas: “presidio menor en su grado mínimo a medio” por abuso sexual, y “presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio” por violación, que contempla sanciones de hasta 15 años de cárcel, recogió Radio Biobío.

Durante la etapa investigativa, se recabaron pruebas como muestras biológicas que vinculan al exsubsecretario con la víctima, que según el Ministerio Público tienen una probabilidad de 83 millones a 1 de corresponder a otra persona.

El caso Monsalve no solo involucra delitos sexuales. Paralelamente, la Fiscalía investiga una arista por malversación de gastos reservados, que incluye retiros por cerca de $847 millones durante su gestión, algunos de ellos utilizados presuntamente en el hotel y restaurante donde ocurrieron los hechos. Esta investigación sigue bajo reserva.

Con el ingreso de la acusación, la causa entra en una fase decisiva, en la que se determinará la eventual responsabilidad penal de Monsalve.