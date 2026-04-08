Fiscalía investiga a senadora Camila Flores por denuncia de presunto fraude al fisco

Actualmente, la causa está siendo tramitada por la Unidad Regional Anticorrupción, que dirige las diligencias investigativas en coordinación con el OS9 de Carabineros.

La Fiscalía Regional de Valparaíso informó que mantiene una investigación en curso tras una denuncia presentada en octubre de 2025 en contra de la senadora Camila Flores por presuntos delitos funcionarios.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público fechado al pasado 4 de abril, la denuncia —de carácter anónima— apunta a eventuales “delitos funcionarios, entre ellos, fraude al fisco en carácter reiterado“.

“La denuncia que fue informada oportunamente al Consejo de Defensa del Estado”, indicó la misiva del organismo persecutor.

Actualmente, la causa, que fue dada a conocer a través de un reportaje de T13, está siendo tramitada por la Unidad Regional Anticorrupción, que dirige las diligencias investigativas en coordinación con el OS9 de Carabineros.

Desde Fiscalía precisaron que, para asegurar el éxito de las indagatorias, se decretó la reserva de las actuaciones, las que continúan en desarrollo.

El organismo agregó que las diligencias siguen en curso y que, por ahora, no es posible entregar mayores detalles debido al carácter reservado de la investigación.