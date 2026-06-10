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Fiscalía abre investigación contra embajador Gabriel Zaliasnik: Había sido designado por el Presidente Kast hace 5 días

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Fiscalía abre investigación contra embajador Gabriel Zaliasnik: Había sido designado por el Presidente Kast hace 5 días

La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación penal contra el recién nombrado embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, tras acoger una denuncia presentada por el diputado Daniel Manouchehri y la senadora Daniella Cicardini.

Según lo informado por Radio Biobío, la acción legal, ingresada el lunes 8 de junio, surge tras la filtración de conversaciones entre el diplomático y el abogado Luis Hermosilla en el marco del caso Audio. Dicha información fue dada a conocer por el medio Reportea.

En la denuncia, los parlamentarios pedían indagar presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias e interceptación ilegal de comunicaciones durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los diálogos expuestos revelan coordinaciones en causas sensibles y una solicitud explícita para acceder a gastos reservados estatales con el fin de financiar una defensa penal privada.

A esto se suman gestiones de honorarios con la expresidenta del directorio de ENAP en 2020, intervenciones en nombramientos judiciales y peticiones de seguimientos telefónicos ilegales contra dirigentes políticos de la oposición sin la autorización de un tribunal.

La situación se da a conocer solo cinco días después que el Presidente José Antonio Kast lo designara como embajador.

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