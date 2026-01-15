Fiscal y asesinato de Julia Chuñil: “Este es el tercer homciidio ocurrido en esta misma casa”

Durante la formalización por el parricidio de la mujer, el Ministerio Público expuso una serie de antecedentes que daban cuenta del "grave contexto de violencia en el cual vivía Julia Chuñil".

Este jueves se realizó la audiencia de formalización de los cuatro imputados por el asesinato de Julia Chuñil, entre los que se encuentran tres de sus hijos y su exyerno.

En medio de la instancia, el Ministerio Público, representado por la fiscal Regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, detalló el contexto en el que se produjo la investigación.

Es así, que la persecutora reveló una serie de amenazas que realizaron los imputados con sus vecinos, motivo por el que no habían testificado hasta ahora.

Uno de los testimonios de un testigo señala que escuchó gritos de la víctima y también de los acusados durante la noche que fue asesinada.

Del mismo modo, la fiscal Esquivel sostuvo que “hay decenas de testigos dan cuenta del grave contexto de violencia en el cual vivía Julia Chuñil, incluyendo amenazas directas proferidas por uno de sus hijos”.

“La gravedad de este contexto es tal, que la investigación ha permitido establecer que este es el tercer homciidio ocurrido en esta misma casa, dentro de este mismo grupo familiar, el entorno más cercano y directo de nuestra víctima”, aseguró la persecutora.