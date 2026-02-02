Fiscal Wittwer: “Es probable que imputemos otros pagos” en causa Muñeca Bielorrusa contra Ángela Vivanco

La fiscal regional de Los Lagos afirmó que el Ministerio Público acreditó “tres pagos” vinculados a “tres resoluciones” y adelantó que no se descartan nuevos montos. Vivanco permanece en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, detalló este lunes 2 de febrero de 2026 en ADN Hoy las principales pruebas que, según el Ministerio Público, sostienen la investigación “Muñeca Bielorrusa” y la prisión preventiva de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, imputada por cohecho y lavado de activos.

La persecutora afirmó que la Fiscalía acreditó “tres pagos” y planteó que “es probable que próximamente también imputemos otros pagos” dentro de la misma causa.

Qué dijo la Fiscalía sobre la prisión preventiva de Vivanco

Wittwer sostuvo que la resolución judicial que decretó la prisión preventiva se basó en antecedentes sobre delitos de corrupción y participación de la imputada. “El tribunal dijo acá hay antecedentes de que se cometieron los delitos de corrupción y antecedentes de que la señora Vivanco participó en ellos. Eso es lo más importante de la resolución”, señaló.

Según la fiscal, existen “circunstancias (…) del todo irregulares” en la forma en que se dictaron resoluciones judiciales vinculadas al caso, de acuerdo con su descripción.

La jefa del equipo investigador indicó que el Ministerio Público maneja un “cúmulo de antecedentes” para sustentar la imputación. “Tenemos correos electrónicos (…) los pagos efectuados a su conviviente por parte de los abogados que litigaban en la causa, y todo coetáneamente (…) con la dictación de las resoluciones judiciales”, explicó.

También dijo que la Fiscalía tiene acreditado el vínculo entre personas investigadas. “Tenemos también probado que ellos se frecuentaban, eran amigos”, afirmó.

“Suena poco”: pagos imputados y monto bajo investigación

Consultada por el monto atribuido a Vivanco y su entorno, en relación con los más de $17 mil millones que Codelco debió restituir al consorcio bielorruso Belaz Movitec tras una resolución judicial, Wittwer explicó que, hasta ahora, la imputación se limita a lo que la Fiscalía logró acreditar.

“De ese dinero se le pagó una parte, que es muy pequeña en relación a esa gran cantidad de dinero, de honorarios a los abogados. Y de eso se le pagó una parte a la señora Vivanco y a su conviviente”, dijo. Luego añadió: “Pensando en la magnitud de la cifra, suena poco, pero es lo que es (…) y además es lo que hemos podido establecer hasta ahora”.

Wittwer afirmó que el Ministerio Público acreditó “tres pagos” asociados a “tres resoluciones”, pero planteó que la investigación sigue abierta a nuevos hallazgos. “Nosotros hemos podido establecer hasta ahora tres pagos, pero obviamente no se descartan otros pagos, otros montos”, sostuvo.

La fiscal remarcó que cualquier imputación requiere respaldo suficiente: “Lo que nosotros imputemos tiene que estar suficientemente acreditado”. En esa línea, cerró con una proyección: “Es probable que próximamente también imputemos otros pagos entre las mismas personas investigadas”.

Vivanco permanece en prisión preventiva por cohecho y lavado de activos, según se informó en la entrevista. No se informó una fecha para nuevas formalizaciones ni plazos específicos de la investigación.