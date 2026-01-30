Defensa de Vivanco acusa prejuzgamiento y presión mediática tras prisión preventiva: “Hay interés de demoler su imagen”

En conversación con CNN Chile, el defensor Jorge Valladares sostuvo que su representada sigue siendo “legal y constitucionalmente inocente” y afirmó que las decisiones adoptadas responden más a exigencias públicas que a criterios jurídicos, reiterando su confianza en que la justicia aclarará los hechos.

El abogado Jorge Valladares, defensor de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, cuestionó este viernes el desarrollo de las investigaciones y el actuar de distintas instituciones, asegurando que existe un clima de prejuzgamiento y presión mediática en torno al Caso Muñeca Bielorrusa.

Sus declaraciones se produjeron luego de que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretara la medida cautelar de prisión preventiva contra Vivanco, tras ser formalizada por delitos de cohecho y lavado de activos.

La decisión judicial fue adoptada tras varias jornadas de formalización, en las que la Fiscalía expuso los antecedentes de la imputación y solicitó la aplicación de la medida cautelar más gravosa.

Durante esas audiencias, la defensa cuestionó la base jurídica de los cargos y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para restringir la libertad de la exministra en los términos planteados por el Ministerio Público.

Vivanco sigue siendo “legal y constitucionalmente inocente”

En conversación con CNN Prime, Valladares criticó particularmente el trabajo de la Comisión de Ética, señalando que sus conclusiones se sustentan en información proveniente de publicaciones periodísticas.

“Es cuestionable los antecedentes que se recopilan durante el desarrollo de la Comisión de Ética, básicamente porque toman por fundamento publicaciones de la prensa”, afirmó.

Respecto a una eventual desaparición de evidencia, el abogado negó categóricamente esa posibilidad y aseguró que su representada cumplió con lo requerido por las autoridades.

“No hay tal situación. Lo que ellos requirieron fue el teléfono designado por la universidad, y eso fue lo que se entregó”, señaló, agregando que no existía una obligación de entregar otros dispositivos si estos no fueron formalmente solicitados por la Fiscalía.

Valladares también se refirió a una posible “camotera institucional”, acusando un escenario de condena anticipada.

“No es posible que haya una precondena. Tiene que ver con este nivel de prejuzgamiento”, sostuvo, y añadió que las instituciones habrían actuado bajo una fuerte presión mediática.

“Es tal el nivel de apremio de la prensa sobre las instituciones, que las instituciones lo que hicieron fue buscar su cabeza de turno”, afirmó.

Según el abogado, las actuaciones emprendidas responderían más a exigencias públicas que a criterios jurídicos internos.

En ese contexto, recalcó que Ángela Vivanco sigue siendo “legal y constitucionalmente inocente”.

“Yo defiendo a una inocente”, dijo, asegurando que la defensa mantiene plena confianza en el sistema judicial.

“Confiamos ciegamente en la justicia”, expresó, aunque advirtió que, a su juicio, existe “un interés de demoler la imagen de una persona” en el desarrollo del caso.