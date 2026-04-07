Fiscal anticorrupción recibe protección policial tras amenazas durante juicio por fraude en Talcahuano

La persecutora María José Aguayo sufrió los amedrentamientos en enero, en medio de su intervención en la causa por irregularidades en el Departamento de Administración de Salud Municipal (DAS) de dicha comuna. El Ministerio Público indaga los hechos.

La fiscal anticorrupción María José Aguayo permanece bajo resguardo de PDI luego de recibir intimidaciones contra su seguridad.

Los hechos ocurrieron en enero pasado, mientras la abogada participaba en el juicio por el fraude detectado en el Departamento de Administración de Salud Municipal (DAS) de Talcahuano, según reveló Radio Bío Bío.

Investigan amenazas “de máxima gravedad”

En un oficio reservado dirigido al Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, el entonces fiscal regional subrogante Michelangelo Bianchi solicitó permitir a Aguayo intervenir de forma remota en las audiencias.

Según reportó Radio Bío Bío, en el documento, Bianchi calificó las amenazas como “serias, verosímiles y de la máxima gravedad”. El Ministerio Público ya abrió una investigación penal para esclarecer el origen de los amedrentamientos y determinar eventuales responsables.

La medida de protección busca resguardar la integridad de la persecutora mientras avanza el proceso judicial por el caso DAS.