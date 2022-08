El fiscal nacional, Jorge Abbott, afirmó que los dichos de Héctor Llaitul, sobre un eventual “levantamiento armado” y robo de madera, no serían suficientes para que el Ministerio Público pueda formalizarlo.

Sin embargo, la autoridad expresó que la Fiscalía ya se encuentra investigando al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y que eventualmente se podrían tomar acciones legales.

“El Ministerio Público se encuentra investigando a partir de la querella, la ampliación a la querella que ha presentado el Ministerio del Interior, y se están realizando todas aquellas diligencias que se solicitaron en la ampliación de la querella, se ha encargado a la policía la realización de las mismas y estamos a la espera del resultado de aquellas para ver el curso que va a tener esa investigación”, expresó.

Asimismo, el fiscal nacional comentó que “la confesión en nuestro sistema procesal penal no tiene ningún valor, en términos de poder usarse en definitiva en contra de la persona. El Ministerio Público tiene que reunir antecedentes adicionales porque efectivamente el reconocimiento de un hecho respecto de una persona puede dar origen a que se decreten diligencias para poder establecer la existencia de ese hecho, y de la participación de la persona. Pero no basta pura y simplemente que alguien se atribuya o se auto atribuya alguna conducta para que inmediatamente el Ministerio Público pueda tomar una decisión de formalización de una investigación, que requiere muchos mayores antecedentes que esa simple declaración”.

Respecto a las declaraciones de Llaitul por el robo de madera, Abbott mencionó que “hemos solicitado al Servicio de Impuestos Internos que presente las querellas necesarias para poder hacer persecución penal por la vía de la inspección tributaria, que es una vía que nos permite avanzar con facilidad en las investigaciones”.

“Ahora hemos llevado adelante las investigaciones que están actualmente en curso y en algún minuto se tomarán las decisiones sobre el particular, pero no me puedo referir a las diligencias puestos que están sujetas a secreto”, agregó.

Finalmente, defendió el trabajo que ha llevado a cabo el Ministerio Público en la Macrozona Sur. “Simplemente es cosa de revisar la cantidad de personas que han sido condenadas durante el período que yo he sido fiscal nacional. Las personas que se encuentran actualmente por ejemplo en prisión preventiva (…) En cada uno de los atentados se reivindican escritos reclamando en contra de quienes están en prisión preventiva o cumpliendo condena. En consecuencia, aquello desmiente la falta de eficacia en la persecución penal. Ahora, naturalmente hay delitos que están en investigación y que probablemente en algún momento tengan algún resultado, pero son investigaciones que se encuentran vigentes”, dijo.

