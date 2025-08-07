Final feliz para perrito que fue abandonado en una plaza en Maipú: Había pasado la noche en una banca

Koda finalmente pudo encontrar una familia, lo que fue informado por el municipio a través de sus redes sociales.

Durante las últimas horas, se dio a conocer un comentado caso de abandono animal en el sector de Barrio Longitudinal en Maipú.

Según la información recopilada por Chilevisión, el perrito habría sido abandonado durante la noche del martes, cerca de las 22.00 horas en una plaza del lugar.

En ese minuto, distintos vecinos habrían escuchado ladridos desde la plaza, lugar en que el previamente ya habían dejado mascotas botadas.

Respecto a esta situación, desde la Municipalidad de Maipú fueron a buscar al perro, lo llevaron a una veterinaria y posteriormente le buscaron un nuevo hogar.

A través de un video en redes sociales, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, señaló que el perrito se llama Koda y que “ya pudo encontrar una familia”. Además, le agradecieron a Naya, la persona que lo buscó en el edificio municipal.