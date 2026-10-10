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Primer balance del fin de semana largo deja dos fallecidos y 25 detenidos en las rutas del país

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Carabineros entregó este sábado el primer balance de tránsito del fin de semana largo por el feriado del Encuentro de Dos Mundos, con dos personas fallecidas y 25 detenidos a nivel nacional.

Durante la jornada del viernes 9 de octubre se registraron 16 siniestros viales en distintos puntos del país.

En materia de desplazamientos, 138.567 vehículos salieron de la Región Metropolitana entre las 18:00 y las 23:59 horas del viernes.

Carabineros realizó además 13.011 controles y fiscalizaciones, junto con 3.931 exámenes preventivos.

El balance policial también da cuenta de más de 173 infracciones cursadas y 25 personas detenidas durante la primera jornada del período de descanso.

La institución reiteró el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito durante el resto del fin de semana largo.

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