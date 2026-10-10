Primer balance del fin de semana largo deja dos fallecidos y 25 detenidos en las rutas del país

Carabineros entregó este sábado el primer balance de tránsito del fin de semana largo por el feriado del Encuentro de Dos Mundos, con dos personas fallecidas y 25 detenidos a nivel nacional.
Durante la jornada del viernes 9 de octubre se registraron 16 siniestros viales en distintos puntos del país.
En materia de desplazamientos, 138.567 vehículos salieron de la Región Metropolitana entre las 18:00 y las 23:59 horas del viernes.
Carabineros realizó además 13.011 controles y fiscalizaciones, junto con 3.931 exámenes preventivos.
El balance policial también da cuenta de más de 173 infracciones cursadas y 25 personas detenidas durante la primera jornada del período de descanso.
La institución reiteró el llamado a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito durante el resto del fin de semana largo.
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